Virgil van Dijk is niet spreken over een beslissing van de FIFA op het WK voetbal en sprak zich daar duidelijk over uit. De aanvoerder van Oranje en Liverpool is daarmee groot nieuws geworden in Duitsland.

'Eerste WK-ster uit kritiek op de FIFA-drinkpauze', schrijft Bild groot op de website. Het Duitse boulevardblad heeft het artikel bovenaan de sportpagina gezet met een foto van een boos kijkende Van Dijk.

Op het WK wordt een wedstrijd elke helft een keer onderbroken voor een drinkpauze. De scheidsrechter legt het spel halverwege de helften stil voor een onderbreking van drie minuten en zo is voetbal veranderd in een sport met vier kwarten. En daar is lang niet iedereen blij mee, ook Van Dijk niet.

Hoge temperaturen op WK?

De reden die voor de drinkpauze wordt gegeven is de hoge temperatuur tijdens de wedstrijden. Het extra drinken zou noodzakelijk zijn voor de gezondheid van de spelers. Maar het valt tijdens de meeste duels nogal mee met de warmte én omdat de FIFA tv-zenders toestaat om reclames uit te zenden tijdens de onderbreking, bestaat bij veel mensen het idee dat het vooral een commerciële truc is om nog wat meer geld te verdienen.

Uitspraken Virgil van Dijk

"Ik vind de drinkpauzes een beetje interessant", begon Van Dijk na het 2-2 gelijkspel van Oranje, duidelijk zijn woorden afwegend. "Ik heb bijna alle wedstrijden tot nu toe gezien. Elke keer als we naar de reclame gaan... Ik vind dat niet echt prettig. Voor de neutrale tv-kijker lijkt het me ook niet fijn."

i Het Duitse Bild pakt uit met de uitspraken van Virgil van Dijk.

"Als het echt heet is, lijkt het me natuurlijk goed om de pauzes te houden. Maar je zou wat mij betreft gewoon per wedstrijd moeten kijken. Maar nu heb ik er denk ik al genoeg over gezegd."

FIFA duidelijk over drinkpauzes

Ook andere internationale media als de BBC en ESPN hebben de uitspraken van Van Dijk opgepakt. De kans dat de FIFA besluit de drinkpauzes af te schaffen voor wedstrijden die in lagere temperaturen worden gespeeld is bijzonder klein. "De pauzes worden in alle wedstrijden door de scheidsrechter gelast om gelijke omstandigheden voor alle teams in alle wedstrijden te garanderen", aldus de wereldvoetbalbond.

WK voetbal 2026

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