De strenge controle aan de grens zorgt voor hachelijke en bizarre situaties in de Verenigde Staten voorafgaand aan het WK voetbal. Na visumgedoe rond de selectie van Iran, kwam ook een speler van Irak de grens maar moeizaam over. Een van de FIFA-scheidsrechters, uit Somalië, werd zelfs geweigerd en is teruggestuurd.

De Iraakse WK-aanvaller Aymen Hussein van Al-Karma werd urenlang ondervraagd voordat hij de grens over mocht. Erger was het nog voor Omar Abdulkadir Artan, de Somalische scheidsrechter die was aangewezen voor het WK. Hij werd bij aankomst in de VS teruggestuurd en op een vlucht naar Turkije gezet, waar vandaan zijn vlucht net aangekomen was.

Wel een geldig visum

Dat zei een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport tegen persbureau AFP. Artan werd de toegang geweigerd op het vliegveld van Miami. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Volgens de functionaris, oud-international Cisse Aadan Abshir, had Artan een geldig visum. Somalië is wel een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten.

Artan is een van de 52 scheidsrechters die de FIFA had aangewezen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij is sinds 2018 een FIFA-scheidsrechter en floot in 2023 op de Afrika Cup. Vorig jaar werd hij door de Afrikaanse voetbalbond uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar.

'Een inspiratie'

De eerste Somalisce delegatie ooit op een WK voetbal, werd als een bron van grote trots in zijn vaderland. President Hassan Sheikh Mohamud noemde Artan 'een inspiratie voor de nieuwe generatie Somaliërs', en prees 'de toewijding, professionaliteit en integriteit' van de scheidsrechter, die een nationaal voorbeeld is geworden.

Ook gedoe bij Irak

Hussein, de Iraakse aanvaller van Al-Karma, stuitte ook op grote problemen bij de douane op O'Hare Airport in Chicago. De dertigjarige international (34 goals in 93 duels) werd zeven uur lang ondervraagd door immigratiebeambten op de luchthaven, nadat hij samen met zijn teamgenoten en stafleden van het Iraakse nationale team was aangekomen.

Telefoon in beslag genomen

De voetballer werd uiteindelijk wel gewoon toegelaten tot de Verenigde Staten. Een fotograaf uit hetzelfde land werd geweigerd en de toegang werd hem ontzegd vanwege verificatieproblemen. Husseins telefoon werd in beslag genomen, maar later na een grondige controle teruggegeven. Irak debuteert op het WK op 16 juni tegen Noorwegen. De volgende twee wedstrijden staan gepland op 22 juni tegen Frankrijk en op 26 juni tegen Senegal.

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