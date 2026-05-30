Curaçao heeft zaterdag een flinke tik te verwerken gekregen richting het WK. Op Hamden Park in Glasgow werd er geoefend tegen Schotland, maar dat liep uit op een deceptie.

De middag begon nog geweldig voor de mannen van Advocaat. Tahith Chong zette Curaçao verrassend op voorsprong, maar die vreugde verdween vlak voor rust als sneeuw voor de zon.

Rode kaart

Chong kreeg namelijk een gele kaart en even later overkwam Jurgen Locadia hetzelfde. Dat was echter buiten de VAR gerekend. Op de beelden was te zien dat de spits een harde elleboogstoot uitdeelde aan zijn tegenstander en dus kon hij vertrekken. Curaçao maakte überhaupt een gefrustreerde indruk in Glasgow.

Na rust ging het van kwaad tot erger voor The Blue Wave. Schotland wisselde maar liefst vijf keer in de rust en vervolgens liep de score uit. Een dubbelslag van Lawrence Shankland zorgde ervoor dat het 3-1 werd en vanaf de strafschopstip schoot Ryan Christie de einduitslag op het scorebord.

Soap richting WK

Het is het volgende hoofdstuk in een bewogen voorbereiding op het eerste WK van Curaçao. Nadat Advocaat eerder dit seizoen afstand deed van zijn rol als bondscoach vanwege privéredenen, kwam Fred Rutten aan het roer te staan. De afgelopen weken deed de mogelijkheid zich echter voor om terug te keren voor Advocaat en na een bizarre soap met onder meer meerdere tv-persoonlijkheden gebeurde dit ook.

De spelers zijn blij met de terugkeer van Advocaat. De 78-jarige trainer speelde een gigantisch grote rol in de plaatsing voor het WK en zijn terugkeer zal het elftal dan ook een boost hebben gegeven. Daar was tegen Schotland (nog) niet zoveel van te zien.

WK voetbal

Curaçao speelt op 14 juni het eerste WK-duel met Duitsland. Daarna volgen nog twee wedstrijden in groep E tegen Ecuador en Ivoorkust.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover