Bondscoach Dick Advocaat staat met Curaçao aan de vooravond van een enorm voetbalsprookje. Toch wordt de aanloop naar het WK overschaduwd door een flinke rel in de Nederlandse media. Tijdens het trainingskamp in Noordwijk geeft Advocaat nog één keer tekst en uitleg over zijn terugkeer, nadat hij Curaçao eerder verliet vanwege de gezondheid van zijn dochter.

Advocaat spreekt van een 'vervelende periode'. In februari stapte de 78-jarige trainer tijdelijk op als bondscoach om zich te richten op de gezondheidsproblemen van zijn dochter. Enkele maanden later keerde hij echter alweer terug, toen Fred Rutten na behoorlijk wat commotie opstapte. "Er is zó veel gebeurd, dat is vervelend. Alleen, het is ook inherent aan de voetballerij. Er is er altijd één de pineut en voor de ander is het leuk", verklaart Advocaat op de persconferentie in Hotel Huis ter Duin.

Géén spatje twijfel bij Advocaat

De bondscoach van Curaçao heeft geen seconde getwijfeld, geeft hij toe. "Mensen vroegen mij een aantal weken geleden: ben jij eventueel bereid om in te stappen als er iets gebeurt? Daar heb ik eerlijk antwoord op gegeven dat ik beschikbaar ben. Mensen vinden dat ik dat niet had moeten zeggen, maar daar ben ik het niet mee eens. De hele situatie had anders gekund, maar ik heb geen moment getwijfeld. Waarom zou ik?"

Situatie met Johan Derksen

De terugkeer van Advocaat werd echter wel breed uitgemeten in de Nederlandse media. Onder meer bij Vandaag Inside werd er stevig gespeculeerd. Zo was Johan Derksen zelfs van mening dat Advocaat de gezondheid van zijn dochter 'slechts als excuus' gebruikte, uitspraken die hij na kritiek ook niet terugnam. Dat schoot bij de bondscoach in het verkeerde keelgat.

Op de persconferentie werd Advocaat gevraagd naar de situatie met Johan Derksen, die hij overigens niet gesproken heeft over het incident. "Ik ken Johan en heb in die zin een goede relatie met hem. Wij kennen hem allemaal: hij zegt wat hij denkt. Ik was het er alleen helemaal niet mee eens. Hij ging te ver, maar daarover hebben we geen contact gehad. Daar heb ik ook geen behoefte aan. Hij hoeft ook geen sorry niet te zeggen, dat is een beetje te laat", legt Advocaat uit.

Aanschuiven bij De Oranjezomer

De 78-jarige oefenmeester verklapte donderdagmiddag wel dat hij nog aanschuift bij De Oranjezomer op Curaçao. "Ik weet niet of ze mij nog wel willen hebben", grapt Advocaat. "Maar er is afgesproken dat ik bij Hélène Hendriks ga zitten met Cor en dat is volgens mij van dezelfde eigenaar", reageert Advocaat op de eventuele boycot.

WK voetbal met Curaçao

Advocaat maakt zich vanaf heden met zijn ploeg op het voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Hij is vol vertrouwen. "Het is al een unicum dat we ons hebben gekwalificeerd, maar we zijn niet kansloos. Ten opzichte van ons groepsgenoten zijn wij amateurs, maar die kunnen óók stunten. Dat kan al voldoende zijn voor het bereiken van de volgende ronde, dus dat is een realistisch doel", besluit hij.

