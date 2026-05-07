Kylian Mbappé heeft het helemaal verbruid bij fans van Real Madrid. Niet alleen in de Spaanse hoofdstad zelf, maar ook ver daarbuiten ondertekenen boze fans massaal een petitie om de Franse topvoetballer weg te krijgen bij de club.

Een bizarre petitie van Real Madrid-fans om sterspeler Kylian Mbappé te verkopen, heeft al 30,5 miljoen handtekeningen opgeleverd. Het oorspronkelijke doel van 200.000 handtekeningen voor de petitie met de titel "Mbappé eruit" is daarmee ruimschoots overschreden. Het doel is duidelijk: de Fransman moet aan het einde van het seizoen verkocht worden. En dat terwijl Real Madrid er jarenlang alles aan deed om de aanvaller aan te trekken. In Frankrijk groeide Mbappé bij AS Monaco en PSG uit tot een van de beste spelers ter wereld. Toch zijn miljoenen fans ontevreden.

"Als je gelooft dat verandering nodig is, zwijg dan niet – teken deze petitie en verdedig wat volgens jou het beste is voor de toekomst van de club," roepen de initiatiefnemers, die duidelijk fan zijn van Real Madrid, op. Mbappé, die momenteel herstelt van een dijbeenblessure, is de afgelopen weken het mikpunt van felle kritiek, vooral nadat hij werd gefotografeerd tijdens een vakantie op Sardinië met zijn vriendin.

Grootste petitie ooit

De petitie is officieel de meest ondertekende digitale petitie in de geschiedenis van de wereld geworden. Met meer dan 30 miljoen handtekeningen en lopende, heeft de campagne het vorige record van de "Justice for George Floyd"-petitie, die in 2020 piekte op ongeveer 19 miljoen handtekeningen, verpulverd. De petitie, getiteld 'Mbappe OUT (weg met Kylian Mbappé, red.)', werd op 5 mei pas online gezet.

In reactie hierop verklaarden vertegenwoordigers van de 27-jarige aanvaller dat zijn reis was goedgekeurd door de club. "Een deel van de kritiek overdreven. Dit komt niet overeen met de realiteit en de toewijding aan het werk van Kylian, die hij dagelijks toont voor het team," schreef het team van Mbappé in een verklaring.

Sinds zijn komst naar de Spaanse hoofdstad in de zomer van 2024 heeft de Franse international 85 doelpunten gemaakt in 100 wedstrijden, maar Real Madrid zal voor het tweede opeenvolgende seizoen zonder landstitel of Champions League-trofee blijven. Zondag kan FC Barcelona in nota bene El Clasico kampioen van Spanje worden.

