Het volkslied meezingen is voor veel spelers het moment om hun passie voor het land te tonen, maar bij Spanje niet. Op het WK voetbal zul je echter geen enkele speler mee zien playbacken. Nee, er is geen protest of iets dergelijks. De reden is simpel: de nationale hymne 'La Marcha Real' heeft geen tekst.

'La Marcha Real' betekent 'De koninklijke mars'. Het is een van de oudste volksliederen in Europa. Al in 1770 besloot de toenmalige Spaanse vorst, Karel III, dat 'Marcha Granadera' van Manuel de Espinosa de los Monteros, zoals de compositie toen nog heette, het volkslied zou worden. Vanwege de associatie met het koningshuis werd het al snel in de volksmond 'La Marcha Real' genoemd.

In de eeuwen sindsdien was er wat gerommel met de naam en tussen 1931 en 1939 kwam er zelfs een ander volkslied. Dat was in de periode van de Tweede Spaanse Republiek, toen er immers geen koning was. Daarna keerde 'La Marcha Real' terug. Om van het gedonder met wijzigingen af te zijn kwam er in oktober 1997 een koninklijk besluit: 'La Marcha Real' en niks anders is en blijft het Spaanse volkslied.

De spelers van Spanje horen het volkslied op het WK voetbal 2010

Spaanse volkslied heeft geen tekst

Maar waarom heeft het Spaanse volkslied geen tekst? Inmiddels zijn er diverse pogingen ondernomen om toch tot een tekst te komen die door alle regio's in Spanje geaccepteerd kan worden. Dat bleek een te lastige taak. In het land leven sterke regionale sentimenten. Denk aan Baskenland en Catalonië, waarin er een stevige invloed is van zogeheten seperatisten, die het liefst zien dat die regio's een eigen land gaan vormen. De fans op de tribune maken vaak wel geluid en zingen op de klanken van de muziek mee.

Pogingen om een tekst te schrijven

Zelfs het Spaanse olympische comité bemoeide zich in 2007 met de kwestie en schreef een competitie uit, met als doel om tot een tekst te komen. Componist Paulino Cubero werd uitgekozen om iets te schrijven, operazanger Plácido Domingo stond te popelen om het resultaat uit te voeren. Maar het kwam niet zo ver, schrijft AS. Er was zoveel kritiek op de tekst dat het doel − Spanje verenigen − bij voorbaat hopeloos was mislukt. Het project werd afgeblazen.

WK voetbal

Op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada zal Spanje veelvuldig in beeld zijn. De regerend Europees kampioen is een van de favorieten en wordt voorspeld ver te komen. La Furia Roja, zoals de bijnaam luidt, is ingedeeld in Groep H met Kaapverdië, Saoedi-Arabië en Uruguay.

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