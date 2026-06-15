Als voetballer heeft Denzel Dumfries al enkele transfers gemaakt. In de liefde is de verdediger honkvast. De 30-jarige Oranje-international is al 12 jaar samen met Jaimy Kenswiel (28) en momenteel zijn ze verloofd. Zij vertelt over hun relatie en ook het begin daarvan.

Dumfries staat onder contract bij Inter, maar het is een publiek geheim dat hij een transfer gaat maken naar Real Madrid. Eerder kwam hij uit voor Sparta, Heerenveen en PSV. In de eerste wedstrijd van Nederland op het WK voetbal 2026 was Dumfries een basisspeler, op zijn vertrouwde plek als rechtsback.

'Het zal wel goed zijn'

Kenswiel vertelt tegen De Telegraaf hoe zij en Dumfries elkaar leerden kennen. Dat ging via een vriend van de voetballer. "Die ken ik al mijn hele leven, onze families zijn bevriend", legt ze uit. "En via die vriend regelde Denzel de eerste date. Ik dacht: dan zal het wel goed zijn. Hij nam een rode roos mee. We dronken wat bij Dudok in Rotterdam en reden daarna rondjes op mijn scooter door de stad. Ik was 16 en hij 18, heel jong, maar het voelde meteen goed."

Inmiddels zijn de twee dus al dik tien jaar samen en hebben ze drie kinderen, van 5, 4 en 2 jaar. Al direct in hun prille relatie merkte ze dat veel in het leven van Dumfries om voetbal draait. "Dat vond ik lastig, want je bent verliefd en wil elkaar zien. Ik bewonderde het ook: zo gedisciplineerd als hij was en serieus met zijn doel bezig", zegt ze.

Voetbalvrouw

De term 'voetbalvrouw' vindt ze niet zo geweldig en ze wil liever niet zo worden genoemd. Ze legt uit dat ze haar eigen bezigheden en ambities heeft. "Zo ben ik opgeleid tot stylist, en nu de kinderen ouder worden, wil ik weer in de mode aan de slag. Ook werk ik aan een verzorgingslijn voor kinderen."

Wat dat betreft is het handig dat ze in elk geval de vorige jaren in modestad Milaan woonde, om daar haar netwerk op te bouwen.

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