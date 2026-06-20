Wesley Sneijder is het gehele WK voetbal aanwezig in de Verenigde Staten. De voormalig topmiddenvelder was onlangs nog op een training van Oranje en bekijkt daarnaast alle wedstrijden van het Nederlands elftal in het stadion. Als echt feestbeest kon hij de Oranjemars natuurlijk niet overslaan. Daar bracht Sneijder de stemming er goed in.

In aanloop naar het belangrijke groepsduel tussen Nederland en Zweden is er opnieuw een Oranjemars. In de bloedhitte in Houston, waar het kwik zaterdag tot ver boven de 30 graden stijgt, lopen de aanwezige supporters vier kilometer richting het Houston Stadium. Ook Wesley Sneijder was daarbij aanwezig.

Publiek opzwepen

Sneijder geldt als echt feestbeest en bracht dit jaar ook een eigen WK-track uit, samen met vriend Rafael van der Vaart, Wilfred Genee en volkszanger John de Bever. Hij bezorgt de aanwezige Oranjefans wat extra energie richting het duel van vanavond.

Op beelden die gedeeld zijn op het officiële Instagram-account van Oranje valt Sneijder te zien die het hele publiek opzweept. Op het moment dat het nummer 'Van Links naar Rechts' van Snollebollekes wordt ingestart, maant hij de fans om gezellig mee te doen. Dat doet hij vanaf de kenmerkende Oranjebus, die de mars doorgaans leidt.

Veel fans aanwezig

Bovendien valt er te zien dat er al enorm veel fans aanwezig zijn. De KNVB verwachtte duizenden fans in en rondom het stadion voor de wedstrijd in de Amerikaanse middag. Wel waarschuwde de voetbalbond voor de zeer hete temperaturen. "Let goed op elkaar", luidde de boodschap van de KNVB. Het mag de feeststemming echter niet drukken.

Mocht het Nederlands elftal zaterdagavond winnen van de Zweden dan zet het een reuzestap richting de knock-outfase. Een verlies zou dan weer voor een precaire situatie zorgen. Aan Sneijder en de aanwezige fans zal het zaterdag in elk geval niet liggen. Zij doen hun stinkende best om er wat moois van te maken in Texas.

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