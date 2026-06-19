Frenkie de Jong moet dit WK één van de dragende krachten zijn in het Nederlands elftal. Tegen Japan speelde de middenvelder verdienstelijk, maar echt opvallen deed hij niet. Voetbalicoon Wim Kieft is dan ook zeer kritisch op De Jong.

Volgens Kieft wordt er rond Oranje veel gesproken over details in aanloop naar het WK-duel met Zweden, maar draait het uiteindelijk vooral om het spel op het middenveld. Daarbij richt hij zijn pijlen op De Jong.

'Frenkie vertraagt'

"Coaches praten altijd over: Frenkie scant, Frenkie scant. Maar Frenkie geeft de bal niet", schrijft Kieft snoeihard in zijn column in De Telegraaf. De analist vindt dat de Oranje-international veel sneller vooruit moet spelen. "Uiteindelijk gaat het daarom: om de bal geven en dat mag allemaal sneller in het geval van De Jong."

Kieft begrijpt niet waarom er volgens hem nauwelijks kritiek mag zijn op de middenvelder. "Desondanks verbaast het dat bondscoaches en clubtrainers altijd doen alsof zij als insiders van alles zien bij De Jong, die de buitenstaander allemaal niet zien. En dat je daarom geen kritiek mag hebben op het spel van De Jong."

Volgens de voormalig spits ligt daar juist een belangrijk verbeterpunt voor Oranje richting het vervolg van het WK. "Frenkie de Jong is een goede voetballer die op dit moment het spel van Oranje te veel vertraagt", aldus Kieft. "Terwijl je juist van hem mag verwachten dat hij het spel bij het Nederlands elftal versnelt."

Te weinig risico

De columnist ziet daarbij vooral een belangrijke rol voor Cody Gakpo. "Natuurlijk heeft Cody Gakpo soms dubbele dekking en neem je een risico als je hem de bal aanspeelt. Alleen hoort risico nemen soms bij het spel om het verschil te maken", doelt Kieft duidelijk op De Jong.

Dat er amper nog risico wordt genomen, komt volgens Kieft doordat trainers alles willen voorkauwen. "Je mag als speler alleen nog je vinger opsteken om te vragen wat je moet doen. Maar intussen hebben zelfs internationals moeite om zelf oplossingen aan te dragen", besluit hij.

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