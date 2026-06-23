Het WK voetbal is in volle gang en in een ideale wereld hebben de spelers tijdens zo'n toernooi niets anders aan hun hoofd, maar helaas valt niet alles te plannen. Zo vloog België-aanvaller Jérémy Doku ondanks een hoop kritiek halsoverkop naar huis om bij de geboorte van zijn kind te zijn. De Noorse speler Leo Ostigard pakte het echter compleet anders aan en met name zijn reactie vonden ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As opmerkelijk.

Hoog en Van As bespreken de situatie in hun wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl. "Hij had met zijn vriendin besloten om daar te blijven, dus ze hadden dit van tevoren al bedacht. Hij heeft dus die hele bevalling meegemaakt via de livestream", vertelt Hoog. "Dat lijkt me zo gek", reagert Van As direct.

Achteraf bleek dat het ook voor de Noorse verdediger letterlijk een zware bevalling was geweest. Ostigard, die eerder dit WK tegen Irak scoorde, liet namelijk weten dat hij 'kapot' en 'uitgeput' was na het meekijken met zijn partner. "Dat een man dat zegt na de bevalling...", lacht Hoog.

Gelukkig voor Ostigard verliep het uiteindelijk allemaal goed, weet Hoog. "Zijn vriendin heeft het geweldig gedaan. Hij was helemaal trots en blij, maar wel uitgeput dus." Ondanks die vermoeidheid was Ostigard uiteindelijk wel gewoon van de partij in het duel met Senegal. Hij viel vlak voor tijd in tijdens de 3-2 zege. Van As is opgelucht dat de voetballer de bevalling goed verteerd heeft: "Oh gelukkig, ik maakte me al een beetje zorgen.."

'Ik had het ook zo gedaan'

Ostigard is niet de enige speler dit WK die tijdens het toernooi een kind heeft gekregen, want ook Doku werd vader. Hij besloot echter wel terug naar het thuisfront te vliegen om de bevalling mee te maken. Die keuze leidde tot flink wat rumoer nadat een Franse journaliste hard uithaalde naar Doku. Zij kreeg er vervolgens echter ook weer van langs.

Volgens Hoog kunnen de voetballers duidelijk nog leren om wat beter vooruit te denken: "Ergens zou je denken, dat plan je een beetje..." De twee wijzen vervolgens naar de schaatswereld. "Al die kinderen van de schaatsers worden in april geboren", weet Van As.

Hoog vindt het zelf ook een ingewikkeld dilemma als ze door Van As gevraagd wordt hoe ze het zelf aan hadden gepakt. De tweevoudig olympisch kampioene kiest na lang nadenken voor de 'methode-Ostigard': "Ik had het ook zo gedaan via een livestream, denk ik"

Beluister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen Naomi van As en Ellen Hoog nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor het Nederlands elftal op het WK voetbal, met een speciale rol voor de dochter van Virgil van Dijk. Verder worden ook onder meer de heftige week van Rafael van der Vaart en de opmerkelijke beelden van koning Willem-Alexander en Máxima besproken. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.

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