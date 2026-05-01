Assistent van Erik ten Hag bij Manchester United, Steve McLaren, heeft de reden van de clash tussen de Nederlander en Cristiano Ronaldo onthult.

McClaren, die in 2010 FC Twente naar het landskampioenschap coachte, heeft onthullende details gedeeld over het conflict tussen Ten Hag en superster Ronaldo bij Manchester United. De weigering van de Portugese aanvaller om druk te zetten, bleek de kern van het probleem.

'Het is hij of jij'

McClaren, die 21 jaar na zijn succesvolle periode onder Sir Alex Ferguson terugkeerde op Old Trafford, beschreef de spanning die vanaf het begin aanwezig was in een interview met The Athletic. "Erik ten Hag probeerde zijn speelstijl op te leggen en daarom kreeg hij die strijd met Ronaldo", aldus McClaren. Hij gaf de hoofdtrainer destijds een duidelijke raad: "Ik zei al vroeg tegen Erik: 'Het is hij of jij'."

Volgens McClaren lag het probleem niet bij Ronaldo's algemene houding, maar bij zijn onwil om de tactische eisen zonder bal uit te voeren. "Ronaldo was over het algemeen prima. Maar hij wilde het werk dat Erik van hem vroeg niet doen. Of hij voelde zich niet in staat om het te doen", legde hij uit. De instructies waren glashelder: "Kom in het midden, zodra je terugzakt, ben jij de eerste die druk zet, en dan maak je een dubbele, soms zelfs een driedubbele sprint."

Tweesplitsing in kleedkamer

De voormalig bondscoach van Engeland herinnerde zich zijn gesprekken met de Portugese sterspeler: "Ik zei altijd tegen Ronaldo: 'Als je wilt spelen, dan moet je dit doen'. Hij reageerde dan: 'Ach, niemand wil druk zetten'. En ik antwoordde: 'Nou, ze zijn allemaal jong, zij kunnen wel druk zetten'."

De meningsverschillen zorgden uiteindelijk voor een tweedeling in de kleedkamer: "Waarschijnlijk dacht de helft van de selectie: 'Wij denken dat Ronaldo gelijk heeft', en de andere helft: 'Wij denken dat Erik gelijk heeft'", gaf McClaren toe. Deze situatie stond in schril contrast met het tijdperk van Ferguson: "Nou, bij Ferguson had hij gelijk, of je lag eruit. Als je het niet met hem eens was en hij wist het, dan vertrok je. Dat is de autoriteit, de macht die hij in al die jaren heeft opgebouwd."