Volop verbazing over PSV’er Sergino Dest (25) op WK voetbal

PSV’er Sergino Dest heeft een sterke indruk achtergelaten op het WK voetbal met de Verenigde Staten. De 25-jarige vleugelspeler speelde een uitstekende wedstrijd tegen Paraguay (4-1), al zet analist Robert Maaskant in de WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl nog vraagtekens bij een mogelijke stap naar Bayern München. "Hij is al een keer afgehaakt bij de absolute top…"

Sportnieuws.nl-host Damian Vlottes noemt 'Dest een genot om naar te kijken'. Oud-voetballer Ali Boussaboun, die de afgelopen dagen aansloot bij de WK voetbalpodcast van deze site, sluit zich daarbij aan. "Hij is écht een wapen, dat heb je ook wel gezien bij PSV. Hij is natuurlijk héél erg balvaardig, technisch goed onderlegd en als hij ruimte heeft kan hij fantastisch voetballen", klinkt de lofzang van de voormalig Marokkaans international.

Andere rol bij Verenigde Staten

Robert Maaskant wijst erop dat de vleugelflitser bij de Verenigde Staten een totaal andere rol vervult dan bij PSV. "Hij speelt echt veel hoger. Ze spelen met een andere rechtsback, waardoor Dest als middenvelder speelt. Hij heeft dan alleen ook nog een vrije rol, dus hij speelt niet alleen maar aan de zijkant. Hij is overal te vinden en dat kan hij hartstikke goed", legt Maaskant uit.

De oud-trainer van onder meer NAC Breda en Wisla Krakow denkt dat PSV-trainer Peter Bosz met interesse heeft meegekeken. "Ze kennen Dest natuurlijk door en door, maar hij is ook iemand die zijn ploeg wil doorontwikkelen. Ik denk dat hij dit wel zeker als een optie ziet voor volgend seizoen."

Beluister hieronder de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Interesse voor Bayern München

Verslaggever Rick Kraaijeveld haalt vervolgens meteen de interesse van Bayern München aan. "Dan zal Dest toch écht even een beetje beter zijn best moeten gaan doen", stelt Maaskant resoluut. "Dat heeft hij tegen Paraguay gedaan, maar hij is te veel geblesseerd geweest", zegt Maaskant, verwijzend naar de vele wedstrijden die de Amerikaan door spierblessures miste. "En hij is al een keer afgehaakt bij de absolute top…"

Boussaboun vindt dat geen sterk argument. "Dat kwam misschien te vroeg, maar Barcelona was ook geen gemakkelijke club in die tijd", besluit de dertienvoudig international van Marokko.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwste aflevering van de dagelijkse WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl nemen analisten Robert Maaskant en Ali Boussaboun het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie tijdens het openingsduel van de Verenigde Staten uitgebreid door. Ook de andere Nederlandse invloeden rondom die wedstrijd komen aan bod.

Ook wordt vooruitgekeken naar het eerste duel van Marokko tegen Brazilië. Verder bespreken Maaskant en Boussaboun de prestaties van Cody Gakpo bij Oranje. Daarbij komt de vraag op tafel of de aanvaller ooit kan uitgroeien tot topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Dat en nog veel meer hoor je vanaf 7.30 uur in je favoriete podcastapp.

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