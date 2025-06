Argentijnse topvoetballer Lionel Messi vierde dinsdag zijn 38e verjaardag. Dt deed hij erg uitbundig, samen met zijn vrouw Antonella Roccuzzo. Zij deelde een aantal intieme beelden van het feest.

Ter ere van zijn verjaardag gaf de aanvaller van Inter Miami een groot feest. Alle ingrediënten voor een geweldige avond waren aanwezig: muziek, cocktails en een enorme voetbaltaart. Dat is te zien op foto's op Instagram.

Ook de gasten maakten het tot een prachtige avond voor Messi. Zijn vrouw was uiteraard van de partij. In 2009 kreeg hij een relatie met Roccuzzo, De twee kenden elkaar al van hun kindertijd in Rosario, maar kregen jaren later pas een officiële relatie. In 2017 trouwden ze. Samen hebben ze drie kinderen: Thiago, Mateo en Ciro.

Na al die jaren spat de liefde er nog steeds van af. De twee knuffelen en dansen intiem op het verjaardagsfeest, zo deelt Antonella op Instagram. Ze omhelzen elkaar innig, terwijl de kinderen buiten een balletje trappen. Alledrie de zonen voetballen ook in jeugdteams van Inter Miami.

Het bericht krijgt veel reacties. Het regent hartjes onder de fotoreeks. "Zo mooi", schrijft iemand over de beelden. "Lang leve de liefde tussen jullie twee."

Nederlandse liefde

Het had niet veel gescheeld of Messi had een Nederlandse vrouw aan de haak geslagen. Daar deed hij zelf in ieder geval zijn uiterste best voor toen hij in 2005 op het WK onder 20 speelde in Nederland.

Hij had een oogje op een meisje dat in het hotel werkte waar hij verbleef. "Messi probeerde steeds een kusje van haar te krijgen. Dat gebaarde hij dan, want met elkaar praten ging niet. Messi deed er alles aan om in haar buurt te komen", aldus Geke Lesschen, die destijds hoofd bediening in het hotel was.

De vrouw in kwestie hield de boot echter af omdat zij al bezet was. "Ze is inmiddels gelukkig getrouwd en ze heeft twee kinderen."