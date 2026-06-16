Kylian Mbappé zorgde voor het bevrijdende openingsdoelpunt in de wedstrijd van Frankrijk tegen het stugge Senegal. De topvoetballer juichte daarna op een opvallende manier. Dat blijkt een afspraak te zijn geweest met een wereldberoemde presentator.

Op het moment dat Kylian Mbappé in de tweede helft de 1-0 maakte tegen Senegal hikte hij al een tijdje tegen een doelpunt aan. Het was sowieso een belangrijke doelpunt, aangezien Frankrijk het zeer lastig had tegen de stugge tegenstanders. Met zijn tweede in de blessuretijd verbrak hij bovendien twee records. Toch viel tijdens het duel vooral zijn opvallende manier van juichen op na het openingsdoelpunt.

Historisch doelpunt

De 27-jarige topspits maakte in de tweede helft alweer zijn 57ste doelpunt voor Les Blues. Daarmee evenaarde hij het record van Olivier Giroud. Mbappé deed het bovendien in ruim dertig interlands minder. Doordat hij in de 96ste minuut ook zijn 58ste goal scoorde, is hij nu alleen recordhouder. Bovendien is Mbappé nu de meest scorende Fransman ooit op een WK. Met veertien doelpunten pakte hij dat record af van Just Fontaine.

Mbappé besloot na de 1-0 eens niet om een van zijn kenmerkende vreugdedansjes te doen, maar deed alsof hij een fluit bespeelde. Dat bleek een afspraak te zijn met een beroemde presentator. In aanloop naar het mondiale eindtoernooi reed hij een ritje mee met James Corden, bekend van Carpool Karaoke.

Opvallende celebration

Corden had ergens ooit gelezen dat Mbappé in zijn jonge jaren de fluit bespeelde. "Mijn ouders wilden dat ik alles geprobeerd had. Je weet nooit wat er zou kunnen gebeuren", vertelt hij daarover. "Ik deed het voor twee jaar, maar was niet al te best."

De goed voorbereide presentator haalt vervolgens daadwerkelijk een fluit tevoorschijn. Mbappé blijkt de dwarsfluit echter niet meer zuiver te kunnen spelen. Dan moet er maar een andere afspraak worden gemaakt. "Kan dit geen nieuw vreugdedansje zijn?", stelt Corden voor. "Dat is goed", antwoordt de aanvaller van Real Madrid met een lach. En zo geschiedde. Mbappé scoorde het belangrijke openingsdoelpunt en deed alsof hij de fluit bespeelde. Frankrijk won uiteindelijk met 3-1. Daarvan scoorde Mbappé dus ook het laatste doelpunt.

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