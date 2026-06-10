In aanloop naar het WK voetbal wordt er altijd gesproken over de omstandigheden in het land dat het toernooi organiseert. Zo gaat het momenteel veel over de hitte in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Maar volgens Wesley Sneijder was er in Zuid-Afrika in 2010 pas echt sprake van overlast. "Ik dacht dat ik gek werd."

Het Nederlands elftal vertrok al eerder naar de Verenigde Staten om zich voor te bereiden op de weersomstandigheden. Maandag werd er een oefenwedstrijd gespeeld in New York tegen Oezbekistan. Oranje won met 2-1 dankzij benutte penalty's van Cody Gakpo.

Er werd twee keer een drinkpauze ingelast zoals ook op het WK het geval zal zijn. De selectie van bondscoach Ronald Koeman traint vanaf woensdag in Kansas City, de thuisbasis van Oranje tijdens het toernooi. Ze hebben dus ruim de tijd gehad om zich voor te bereiden. "We moeten eens stoppen met die excuses allemaal", vindt Sneijder dan ook.

'Ik dacht dat ik gek werd'

"Nee, wij hebben lekkere omstandigheden gehad", zegt hij in de podcast Wes & Raf van Ziggo Sport. "In 2010 hadden we die vuvuzela's allemaal. Ik dacht dat ik gek werd."

Bij het eindtoernooi in Zuid-Afrika waren de toeters een enorme rage. Voor de spelers was dat verschrikkelijk, maar Nederland wist wel de finale te bereiken. "Zelfs als je lag te slapen hoorde je die dingen", haakt Rafael van der Vaart in. "Dat ding bleef gewoon doorgaan", zegt Sneijder.

'Altijd dat gejank'

"En het was ook warm en dan gingen we ineens weer naar koud. Altijd dat gezeik, dat gejank", vervolgt hij over de weersomstandigheden. "Maar wij voetballers zijn allemaal een beetje zeikerds", vindt Van der Vaart. "Maar beide ploegen hebben er last van hè", zegt Sneijder.

De huidige selectie moet vooral niet te veel stilstaan bij de hitte in aanloop naar het toernooi, is het advies van de twee oud-internationals. "Nee, want dan gaat het in je kop zitten", aldus Van der Vaart. "Gewoon negeren."

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