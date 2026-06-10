Voetbalicoon Wesley Sneijder (42) was tijdens zijn jaren bij Oranje regelmatig betrokken bij flinke porties kattenkwaad. Oud-international Hedwiges Maduro haalde in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast herinneringen op aan de streken binnen het Nederlands elftal.

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast nemen Maduro en Robert Maaskant niet alleen het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten onder de loep, maar halen ze ook volop hilarische verhalen en anekdotes aan. "Wesley Sneijder was er in ieder geval altijd bij betrokken”, lacht Maduro. De oud-middenvelder weet nog goed hoe het eraan toeging tijdens toernooien met Oranje. "Dan was ineens je kamer helemaal leeg getrokken, terwijl jij nog aan het kaarten was. Dan ben je kapot en wil je slapen, maar dan is letterlijk alles weg. Je bed is weg, lampen eruit. Helemaal leeg."

Verveling op WK 2006

Volgens Maduro ging het er vooral tijdens lange eindtoernooien soms bizar aan toe. De 18-voudig international was er zelf bij tijdens het WK van 2006. De oud-speler van Ajax, Valencia en Sevilla snapt wel waarom spelers zulke streken uithaalden. "Op een gegeven moment ga je je ook vervelen. We hadden toen helemaal geen social media, dus je zat helemaal niet op je telefoon. Dan ga je gekke dingen doen", verklapt Maduro.

Hij vertelt dat hij zelf nooit slachtoffer werd van de grappenmakers binnen Oranje. "Dat durfden ze niet", grapt hij. Volgens hem waren vooral stafleden vaak de pineut. "Meestal deden ze dat bij een staflid, daar heb je namelijk een héél goede klik mee. Dat zijn meestal de onderschatte mensen binnen een voetbalorganisatie. Daar heb je een persoonlijke band mee, dus daar ga je sneller kattenkwaad mee uithalen."

'Kamer vol opgezette beesten'

Ook Sportnieuws.nl-host Robert Maaskant herkent zich in die humor. De trainer haalt een verhaal aan uit zijn tijd bij PEC Zwolle. "Piet Schrijvers was trainer van PEC Zwolle toentertijd. Ik was een beetje op zoek naar narigheid, toen heb ik heel zijn kamer volgezet met allemaal van die opgezette beesten. Hij schrok zich helemaal de klere", lacht Maaskant.

'Noa Lang honderd procent'

Volgens Maduro zijn de tijden inmiddels flink veranderd. "Dit gebeurt niet snel meer", denkt hij. "Nu heb je je telefoon, Netflix en Playstation. Vroeger had je niets te doen." Toch denkt de oud-international dat er nog altijd spelers rondlopen die van voetbalhumor houden. "Types als Denzel Dumfries en Marten de Roon wel. Ik weet niet of zij dat ook bij teamgenoten doen, maar Noa Lang honderd procent wél."

Beluister hieronder de eerste aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Maduro en Maaskant niet alleen hilarische Oranje-anekdotes, maar ook het aankomende WK. Zo vertelt Maduro openhartig over de pijn van het mislopen van het WK 2010 door een blessure. Ook deelt hij meer verhalen uit zijn Oranje-tijd. “We waren met z'n allen aan het eten, en de vrouwen mochten erbij zijn. Toen was de vraag: wie gaat er als eerste opstaan? Toen er één opstond, ging iedereen direct van tafel en sprintend naar de kamer."

Daarnaast wordt vooruitgeblikt op het toernooi, komen toplanden aan bod en bespreken de mannen onder meer het Curaçao van Dick Advocaat. Ook de kansen van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo passeren de revue. De eerste aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is vanaf 10 juni om 07.30 uur te beluisteren. Daarna verschijnt dagelijks om 07.30 uur een nieuwe aflevering op de bekende podcastplatforms.

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