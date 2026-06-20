Nederland speelt zaterdag het tweede groepsduel op het WK tegen Zweden en heeft nog een lange weg te gaan tot de finale. Maar Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee kijkt al uit naar de finale. Ex-topvoetballer Wesley Sneijder heeft hem namelijk een belofte gedaan.

Oranje speelde de eerste wedstrijd tegen Japan met 2-2 gelijk. "Ik had niet veel vertrouwen en ik heb nog steeds niet superveel vertrouwen", zegt Genee over de kansen van Nederland op het WK tegen RTL Boulevard.

Toch is er een sprankje hoop. "Ik moet wel zeggen, als ik zie wat voor wedstrijden er nu voorbij komen, dat het wel iets meer mogelijkheden oplevert", zegt hij. Daarbij doelt hij onder andere op het 0-0 gelijkspel van Spanje en Kaapverdië. "Als ik dan de concurrentie zie, denk ik: ach."

"Je moet een beetje geluk hebben." Nederland treft na de groepsfase mogelijk al meteen een moeilijke ploeg met Brazilië of Marokko. Hij hoopt dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de finale bereikt. "Dan kunnen we ook de Koekoek heel lang zitten."

Belofte Wesley Sneijder

Genee maakte speciaal voor het WK een voetbalversie van zijn hit Koekoek, samen met recordinternational Sneijder. "Wesley heeft gezegd: 'Als Nederland de finale haalt, dat hij dan de Koekoek gaat zingen. Nou ja, dan zijn we er gewoon bij. Dan gaat Hélène (Hendriks, red.) maar de laatste uitzending doen, want daar moeten we gewoon bij zijn."

Sneijder is in de Verenigde Staten om Nederland aan te moedigen en voor televisiewerk. Zaterdag zal hij, samen met Edwin van der Sar, ook meelopen in de Oranjemars voor de wedstrijd tegen Zweden. Er wordt om 19.00 uur (Nederlandse tijd) afgetrapt.

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