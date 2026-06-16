Shaun Evans moest even vrezen dat zijn WK voetbal er na een opmerkelijk handgebaar al opzat, maar de Australische scheidsrechter kan opgelucht ademhalen. De FIFA heeft het onderzoek afgerond en geen onregelmatigheden gevonden in het gebaar dat Evans toonde toen hij in beeld kwam voor Duitsland - Curaçao.

Het gebaar werd eerder in verband gebracht met een symbool van witte suprematie. De ophef ontstond tijdens de presentatie van het VAR-team voor de eerste groepswedstrijd in Groep E van het WK. Shaun Evans maakte met zijn rechterhand een teken dat werd geïnterpreteerd als een verwijzing naar 'White Power'.

De FIFA startte een onderzoek en heeft na analyse van de zaak de Australische scheidsrechter vrijgesproken: "Het onafhankelijke Disciplinaire Comité van de FIFA kan bevestigen dat, na bestudering van de zaak rondom VAR-assistent Shaun Evans, geen bewijs is gevonden van overtredingen van het Disciplinaire Reglement."

'Onbewust

De VAR zegt dat hij dat gebaar onbedoeld maakte. Tijdens de tv-uitzending waren drie videoscheidsrechters te zien toen de arbiter met zijn hand langs zijn lichaam een cirkel met zijn duim en wijsvinger maakte, waarbij de rest van zijn vingers gestrekt bleven. "Ik maakte dit gebaar onbewust, zonder het mij te realiseren", aldus Evans. "Ik wil benadrukken dat ik geen boodschap, overtuiging of geloof probeerde over te brengen."

Hij zei wel "te begrijpen hoe het gebaar geïnterpreteerd kan worden" en zegt "dit te betreuren". Hij omschreef het voorval als een 'onwillekeurige en onbewuste spasme'. Antidiscriminatieorganisatie Fare had de FIFA opgeroepen in te grijpen. De wereldvoetbalbond laat in een verklaring weten dat er geen bewijs is van overtreding van de FIFA-disciplinaire code.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover