Door het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran zijn er veel vraagtekens rondom de nationale ploeg op het WK voetbal. Het Iraanse elftal gaat wel deelnemen aan het toernooi onder opmerkelijke voorwaarden.

Het Iraanse voetbalelftal zal de wedstrijden op het eindtoernooi in Mexico, Canada en de Verenigde Staten wel in de VS spelen, maar verblijft daar niet. Het nationale team kreeg toestemming van de FIFA om het basiskamp te verplaatsen naar Mexico.

Maar dat zorgt wel voor logistieke uitdagingen. Iran moet voor de wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat zegt de Iraanse ambassadeur in Mexico voorafgaand aan het WK. "We kunnen inreizen in de ochtend en moeten nog dezelfde dag vertrekken", aldus de ambassadeur tegen journalisten.

Visa

Dat is niet het enige euvel waarmee de selectie kampt. Lang was er onduidelijkheid over visa. Die worden tot vrijdag niet verstrekt door de VS. Een groot deel van de begeleidende staf heeft daarentegen geen visum gekregen, tot onvrede van Iran.

Vanwege het conflict in het Midden-Oosten was het nog lang onduidelijk of Iran wel zou deelnemen aan het WK en of ze naar het land konden reizen. Aanvankelijk was het plan om in Arizona te verblijven. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het land had ook zijn groepsduels graag in Mexico afgewerkt, maar kreeg daar geen toestemming voor.

WK voetbal

Iran speelt de eerste wedstrijd in de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland op 15 juni in Los Angeles. Daarna volgen nog duels met België (21 juni, LA) en Egypte (26 juni, Seattle).

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