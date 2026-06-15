Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk tegen Japan op het WK voetbal en is gewaarschuwd voor de komende wedstrijd. Zaterdag wacht Zweden, dat met liefst 5-1 van Tunesië won. Eén doelpunt zorgde voor de nodige gesprekstof vanwege de opmerkelijke manier van juichen.

De Scandinaviërs schoten met scherp in Groep F. Topspitsen Alexander Isak en Viktor Gyökeres maakten een goal, net als Mattias Svanberg. Yasin Ayari was echter de grote man bij de Zweden. Hij opende in de zevende minuut de score en schoot in de laatste minuut zijn tweede van de avond binnen. Bij het openingsdoelpunt viel zijn viering van de treffer op.

Nadat hij van een afstandje de bal feilloos had binnengeschoten, vierde Ayari het doelpunt wel zeer ingetogen. Hij stopte rustig met lopen en terwijl zijn ploeggenoten hem besprongen, was er nauwelijks echte blijdschap te bespeuren bij de gevierde man.

Na afloop werd duidelijk waarom hij zo rustig omging met zijn goal. "Het was een ongeloofijk gevoel, maar ik hoewel ik enorm bij was heb ik het niet gevierd", zei hij na afloop tegenover Expressen. Dat heeft alles te maken met de roots van Ayari. Hij heeft een Tunesische vader en had dus ook voor Tunesië kunnen voetballen. Voor Ayari voelt de Afrikaanse natie dan ook als zijn 'tweede thuisland'. "Er waren veel emoties voor de wedstrijd."

De manier van juichen viel ook in het buitenland op. Onder meer The Athletic en het Franse L'Équipe schonken er aandacht aan. Bij zijn tweede goal, in de zesde minuut van de blessuretijd, was Ayari zichtbaar uitbundiger.

Nederland - Zweden op WK voetbal

Met twee goals is Ayari momenteel gedeeld topscorer van het WK. Samen met de Duitser Kai Havertz en Folarin Balogun van de Verenigde Staten voeren zij de lijst aan. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden in Groep F. De Zweden staan aan kop in de poule, gevolgd door Oranje en Japan met elk één punt. Tunesië is uiteraard puntloos.

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