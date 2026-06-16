In de goep van het Nederlands elftal op het WK voetbal is iets bijzonders gebeurd. Al na één wedstrijd is bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. Hij had maandagnacht de leiding over Tunesië, dat keihard werd afgedroogd door Zweden: 5-1. Er is ook al een vervanger aangewezen.

Het is hoogst ongebruikelijk dat een land een coach tijdens het WK ontslaat, maar bij Tunesië is het wel gewoon media gebeurd. Lamouchi was pas in januari aangesteld bij het land. De bondscoach is ontslagen na de 5-1-nederlaag tegen Zweden, meldt de Tunesische voetbalfederatie (FTF) op de nationale televisie. Lamouchi wordt vervangen door Hervé Renard, die tot enkele maanden geleden bondscoach van Saudi-Arabië was.

Maandag zong al rond dat Lamouchi zou moeten vertrekken als bondscoach van de Oranje-tegenstander (op 26 juni) op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het land bleef tijdens de kwalificatiereeks in Afrika in tien duels zonder tegengoals, maar dat gebeurde onder Sami Trabelsi.

Vervanger

Tunesië leed in de voorbereiding op het WK oefennederlagen tegen Oostenrijk (1-0) en België (5-0). De voormalig international van Frankrijk was sinds begin dit jaar de bondscoach van het nationale team, maar blijkt zijn laatste krediet al te hebben verspeeld.

Op de Tunesische staatstelevisie sprak de voorzitter van de Tunesische voetbalbond, Moez Nasri: "Renard arriveert dinsdag in Monterrey, waar hij de eerste training van het team zal leiden."

WK 1998

Het vroege ontslag is bijzonder te noemen, want het overkwam pas een handvol voorgangers. Op het WK 1998 ontsloeg Tunesië ook al toenmalig bondscoach Henryk Kasperczak toen het toernooi nog bezig was met de groepsfase. Ook Cha Bum-kun (Zuid-Korea, 1998), Raymond Domenech (Frankrijk, 2010) en Julen Lopetegui (Spanje, 2018) overkwam het zelfde lot.

De Franse Renard, die Lamouche nu dus opvolgt, moest twee maanden geleden zelf vertrekken bij Saudi-Arabië. Tunesië is op 26 juni de laatste tegenstander van Nederland in de groepsfase. Het Noord-Afrikaanse land speelt zondag nog tegen Japan. Bij Tunesië speelt Omar Rekik, het broertje van voormalig Oranje-international Karim Rekik. Hij scoorde maandag nog de eretreffer tegen Zweden.

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