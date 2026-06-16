Mikky Kiemeney heeft opnieuw indruk gemaakt met beelden vanuit de Verenigde Staten. De vrouw van Frenkie de Jong deelde schattige momenten met zoontjes Miles en Mason, wat ook Bartina Koeman niet ontging.

Mikky Kiemeney stal de afgelopen dagen al de show in de Verenigde Staten, vooral door zoontjes Miles en Mason. Samen droegen de drie toepasselijke outfits om Frenkie de Jong aan te moedigen tijdens de eerste wedstrijd op het WK voetbal tegen Japan. Een dag later verschenen ze op de training van het Nederlands elftal wat opnieuw aandoenlijke beelden opleverde.

Op dinsdag blikt ze op Instagram uitgebreid terug op de afgelopen dagen in Amerika. Miles en Mason dragen uiteraard het Oranje-thuisshirt met de naam en het rugnummer van vader De Jong erop. Kiemeney kiest zelf voor het uittenue, waarmee het gezin dus uitstekend bij elkaar past. Vanaf de tribune zagen ze live hoe Nederland niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel tegen de Japanners.

Gelukkig was er genoeg tijd en ruimte om voor de wedstrijd nog even met De Jong af te spreken. Het deed de middenvelder veel goeds om zijn gezin zo dicht bij het veld te hebben. Hij reageert liefdevol onder de post. Oudste zoon Miles was in elk geval aanwezig in het stadion. De piepjonge Mason lijkt er op de beelden niet bij te zijn. Voorlopig zullen Kiemeney en haar zoontjes in elk geval nog in de Verenigde Staten blijven. De moeder van De Jong is er nog niet bij.

'Ik mis je'

De schattige beelden kunnen in elk geval op veel waardering van vrienden en fans rekenen. Onder meer Bartina Koeman, vrouw van bondscoach Ronald, vindt het prachtige plaatjes. "Heerlijk lieverd", laat ze weten. Kiemeney reageert met een veelzeggende: "Ik mis jou."

De twee kennen elkaar goed vanuit Barcelona, waar beide families wonen. Bartina is er onder andere vanwege haar gezondheid niet bij in Amerika.

WK voetbal

Komende zaterdag speelt het Nederlands elftal tegen Zweden in het tweede groepsduel. Daarna treft Oranje als laatste tegenstander in de poulefase nog Tunesië.

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