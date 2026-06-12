Na echtgenote Bartina Koeman heeft ook zoon Ronald Koeman Jr. zich uitgesproken over de persconferenties van vader en bondscoach Ronald Koeman. In Het Oranje Café sprak hij over de rol van zijn vader en de negativiteit die in Nederland heerst na de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal. "Je speelt tegen Oezbekistan op veld 18..."

Voor de start van het grootste eindtoernooi ooit deelde Ronald Koeman in alle eerlijkheid dat hij ging proberen wat vrolijker en opgewekter te doen op de persconferenties rondom het Nederlands elftal. Hij vertelde destijds dat zijn vrouw, Bartina, dat hem had ingefluisterd. De persconferenties worden vaak wat saai gevonden en ook zoon Ronald Koeman Jr. begrijpt wel dat het wat vrolijker kan.

Louis van Gaal

Hij denkt daarbij al snel aan persconferenties van een andere bondscoach, vertelt hij in het Oranje Café. "Ik was het wel een beetje met haar eens. Gewoon iets meer lachen, wat meer dollen. Eigenlijk zoals Louis van Gaal dat altijd deed", zegt hij waarna hij ook direct de kant van zijn vader belicht. "Ze zijn ook wel heel negatief waardoor hij denkt van ja...".

Dan vraagt tafelgast Johnny de Mol of alle negativiteit wat met Koeman Jr. doet. "Nee, dat niet. Ik denk gewoon: wacht nou eens even tot Japan. Als het dan minder is, dan kan je wat zeggen", vindt Koeman Jr. Volgens hem zeggen de afgelopen oefenwedstrijden nog helemaal niks.

"Je speelt tegen Oezbekistan op veld 18 zonder publiek. Die wedstrijd had niet uitgezonden moeten worden, dan gaan we daarop baseren dat het een slecht WK gaat worden. Daar ben ik het niet mee eens."

Ronald Koeman en zijn mannen werken momenteel in Kansas City de laatste trainingen af voor de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan. Zondag 14 juni om 22.00 uur Nederlandse tijd wordt die wedstrijd afgetrapt. Daarna speelt Oranje op 20 juni tegen Zweden en wordt op 26 juni afgesloten tegen Tunesië.

WK voetbal

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