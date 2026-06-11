Bondscoach Ronald Koeman heeft al vóór het WK voor flink wat onbegrip gezorgd, althans bij Sportnieuws.nl-analisten Ali Boussaboun en Robert Maaskant. Volgens hen is het niet uit te leggen dat assistent-trainer Ruud van Nistelrooij wél naar zijn eigen feestje mocht, terwijl spelers daar niet eens over hoeven te beginnen. "Ik vind het raar", stelt Maaskant in de Sportnieuws.nl WK-voetbalpodcast.

Ruud van Nistelrooij sloot later aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal voor het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De bijna 50-jarige Brabander vierde eerst zijn eigen verjaardagsfeest en voegde zich pas deze week bij de groep. "Op het moment dat ik Ruud benaderde, had hij al aangegeven dat er ets groots was. Daar heb ik hem toen toestemming voor gegeven. Ik wist het al een aantal maanden en de spelers ook. Dat is dus geen probleem", vertelde Koeman op de persconferentie.

Géén vrijaf voor Quinten Timber

De situatie schoot bij meerdere analisten in het verkeerde keelgat, vooral omdat Quinten Timber bijvoorbeeld geen toestemming kreeg om de Champions League-finale van zijn broer Jurriën (Arsenal) bij te wonen. "Ik vind het scheef, want hiermee meet Koeman met twee maten", vindt Maaskant. "Ik vind het raar dat je iemand uit de staf dat wél laat doen en dat je het droommoment van een speler ontneemt. Dat moet je iemand gunnen."

Beluister de Sportnieuws.nl WK-voetbalpodcast.

Tafelgenoot Ali Boussaboun vindt het ook een onbegrijpelijke keuze. "Ik had hem (Quinten Timber, red.) dat ook gegund. Het is zo'n bijzonder moment, dat veel mensen nog nooit hebben meegemaakt. De finale was in Boedapest, dus van een jetlag kon ook geen sprake zijn. Je vliegt er zo heen en weer, dus ik had hem dat zeker gegund."

'Onder Van Gaal was het niet gebeurd'

Maaskant is er heilig van overtuigd dat Koeman dit anders had moeten aanpakken. "Onder Van Gaal was het absoluut niet gebeurd, maar dan was het voor beiden niet gebeurd. Daar had ik eigenlijk veel meer vrede mee gehad", gaat de oud-trainer van onder meer NAC Breda en FC Groningen verder. "Alles moet wijken om wereldkampioen te worden, daar horen dit soort kleine dingen dan óók bij. Dan had ik het volledig begrepen, maar nu niet."

"Ik weet uit eigen ervaring dat écht wat terug doet voor een trainer die met je meedenkt en jouw dingen gunt", vult Boussaboun aan. De oud-voetballer van onder andere Feyenoord zou het goed begrijpen als Timber er flink de pee in heeft. "Dat lijkt me wel als je broer in de Champions League-finale staat. Het is gewoon niet leuk", besluit de analist. Uiteindelijk verloor het Arsenal van Jurriën Timber de finale na penalty's van Paris Saint-Germain. Er volgde nog meer pijnlijk nieuws: de verdediger moest het kamp van Oranje verlaten door aanhoudende liesklachten.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl bespreken Robert Maaskant en een wisselende gast elke ochtend de laatste ontwikkelingen rond het WK. Op de eerste dag richting de start van het toernooi was Ali Boussaboun te gast. Uiteraard kwam daarbij ook Marokko uitgebreid aan bod. Daarnaast werd contact gelegd met verslaggever Aron Kleeven, die aanwezig was bij de eerste training van Oranje in Kansas City.

Verder praten de heren over het gedrag van Wout Weghorst, de missie van Ronald Koeman en gaat Boussaboun dieper in op het weigeren van de Somalische scheidsrechter Omar Artan. De podcast is dagelijks vanaf 07.30 uur te beluisteren via je favoriete podcastapp.

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