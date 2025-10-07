Je kunt Sportnieuws.nl vanaf heden ook heel makkelijk en snel via Google Discover volgen. Dit biedt voor jou als lezer, kijker of luisteraar vele voordelen. Zo ben je namelijk altijd als eerste op de hoogte van het nieuws in de sportwereld, krijg je opmerkelijke verhalen en unieke interviews en geven autoriteiten als olympisch kampioenen Marianne Timmer, Naomi van As en Ellen Hoog jou een bijzonder inkijkje in het verhaal achter de topsport(er).

Zo volg je Sportnieuws.nl via Google Discover

Sportnieuws.nl is vrij eenvoudig te volgen via Google Discover. Klik eerst op deze link en vervolgens klik je op de button 'volg Sportnieuws.nl'. Mocht je niet zijn ingelogd, dan krijg je alsnog de vraag om met jouw Google-account aan te melden. Door bij Google op deze manier Sportnieuws.nl als jouw voorkeursbron aan te geven, krijg je onze content sneller én vaker te zien binnen de zoekmachine en dus ook Google Discover.

Door Sportnieuws.nl te volgen krijg je veel unieke en gratis verhalen, video's en podcasts. We claimen met Sportnieuws.nl alle belangrijke sportevenementen en zoomen met extra aandacht in op onze hoofdrolspelers in de sportwereld. Als lezer, luisteraar en kijker hopen we jou altijd te 'raken & vermaken'.

Je zit bij ons altijd op de eerste rij. Van het snelle nieuws, de eerste reacties, het prijzengeld, diepgaande interviews, de uitslagen & standen tot de exclusieve en unieke duidingen van onze autoriteiten als Marianne Timmer (schaatsen), Ellen Hoog & Naomi van As (hockey en algemene sporten), Vincent van der Voort (darts), Robert Maaskant (voetbal) en Fatima Moreira de Melo & John van Lottum (padel).

Wat is Google Discover?

Google Discover is beschikbaar via de startpagina van Chrome en in de Google App. Je krijgt binnen deze omgeving content te zien naar jouw persoonlijke voorkeuren. De artikelen en video's in jouw tijdlijn verschijnen op basis van jouw interesse, eerdere zoekopdrachten en jouw surfgedrag op het internet.

Zonder zelf te hoeven zoeken, presenteert Google Discover jou content die aansluit op jouw persoonlijke behoeften. De berichten binnen de tijdlijn worden continu aangepast door het algoritme van Google. Zo blijf je als gebruiker altijd op de hoogte van de belangrijkste zaken binnen jouw interessegebied. Vergeet binnen Google dus niet om Sportnieuws.nl te volgen. Hoe? Klik op deze link en vervolgens klik je op de button 'volg Sportnieuws.nl'.

i Marianne Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Sportnieuws.nl Dromen van Goud

i Vincent van der Voort (r) en Damian Vlottes in Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

In de videoserie Sportnieuws.nl Dromen van Goud ontvangt drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer de hoofdrolspelers uit de schaatswereld. Zo schoven eerder al Joep Wennemars, Jac Orie, Marijke Groenewoud, Jillert Anema, Jorrit Bergsma, Carl Verheijen Irene Schouten en Rintje Ritsma aan. Zij gaan met Timmer in gesprek over hun eigen carrière, bespreken de hot topics en kijken vooruit naar de Winterspelen in Milaan.

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Ex-profspeler Vincent van der Voort bespreekt elke dinsdag (vanaf 16.00 uur) de laatste ontwikkelingen in de dartswereld. Dat doet hij samen met onze presentator Damian Vlottes. Van der Voort geeft wekelijks zijn ongezouten mening, bespreekt stellingen & dilemma's en haalt oude herinneringen op. Regelmatig zijn ook prominenten, onder wie Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld, te gast.

i Ellen Hoog (l) en Naomi van As in En Door met Ellen, Naomi & Sportnieuws.nl.

En Door met Ellen, Naomi & Sportnieuws.nl

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag de afgelopen sportweek. De tweevoudig olympisch kampioenen duiden de prestaties van onze boegbeelden als Max Verstappen, Jutta Leerdam, Mathieu van der Poel en Femke Bol. Ze krijgen wekelijks scherpe stellingen voorgelegd en geven aan de hand van ervaringen tijdens hun eigen carrière een uniek inkijkje in de topsportwereld.

i Robert Maaskant in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Sportnieuws.nl De Maaskantine

Robert Maaskant ontvangt wekelijks in onze studio in Mediavaert prominenten uit de voetbalwereld. In de videopodcast Sportnieuws.nl De Maaskantine bespreekt de ex-trainer samen met sidekick Rick Kraaijeveld de actualiteit met de gast. Daarnaast gaan ze dieper in op de carrière van genodigde, zoals eerder al met Peter Hofstede, Jan de Jong en Chris Woerts. De nieuwe aflevering komt elke woensdag om 07.00 uur online.

i Fatima Moreira de Melo presenteert samen met John van Lottum (m) de nieuwe videoshow Sportnieuws.nl Padelpraat. Met in de eerste aflevering Rafael van der Vaart te gast.

Sportnieuws.nl Padelpraat

In de videoshow Sportnieuws.nl Padelpraat duiken ex-tophockeyster Fatima Moreira de Melo en voormalig toptennisser John van Lottum in de wereld van padel. Dat doen ze elke aflevering met een speciale gast, zoals eerder met Rafael van der Vaart en Frank & Ronald de Boer. Ze bespreken de actualiteit, kijken terug op de loopbaan van de gasten en gaan met elkaar een mooie challenge aan.

i Joy Beune (r) en Pien Hersman zijn teamgenoten en vriendinnen. © Pro Shots, Getty Images

Sportnieuws.nl Schaats Inside

De Winterspelen worden volgend jaar februari in Milaan gehouden. In aanloop schuiven de hoofdrolspelers aan in onze videoshow Sportnieuws.nl Schaats Inside. Zo spraken Team-Essent-rijders Angel Daleman en Beau Snellink al openhartig over hun relatie in de schaatswereld, en gingen zij dieper in op hun gezamenlijke dromen. Ook waren Joy Beune en Pien Hersman van Team IKO-X2O samen te gast. Daarnaast sprak voormalig topschaatser Jan Ykema in een bijzonder gesprek over zijn verslaving en keek hij met zijn blik naar het hedendaagse schaatsen.

Check hier onder videoshows van Sportnieuws.nl

Sociale media

Check ook onze sociale media kanalen. Zo vind je op Instagram & TikTok dagelijks korte reels en posts over het laatste nieuws, opvallende zaken en bijzondere sportgebeurtenissen. Op YouTube zijn al onze videoshows te bekijken en praat op Facebook mee over het gesprek van de dag. Vergeet ons niet te volgen.

Download Sportnieuws.nl App

In de nieuwe app van Sportnieuws,nl vind je natuurlijk al onze berichten, interviews, video's en podcasts. In de app zijn jouw eigen persoonlijke voorkeuren aan te geven, zodat je op basis van jouw interesse snel de juiste onderwerpen krijgt aangeboden. En dat allemaal gratis.

Mis niets van onze sporthelden als Sifan Hassan, Frenkie de Jong, Max Verstappen, Joy Beune en Rico Verhoeven. En krijg aan de hand van experts en voormalig topsporters als Marianne Timmer, Naomi van As, Ellen Hoog, Robert Maaskant, Vincent van der Voort, Fatima Moreira de Melo en John van Lottum altijd het bijzondere verhaal achter de sport(er) te horen. Met Sportnieuws.nl 'raken & vermaken' wij. Download dus snel onze app via Google Play of App Store.