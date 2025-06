Rafael van der Vaart is een fervent padelspeler. De voormalig profvoetballer is dan ook te gast in de gloednieuwe show Sportnieuws.nl Padelpraat om vol passie over de snelst groeiende sport van Nederland te praten. Maar hoe zit het eigenlijk met zijn kennis over padel? In een heuse quiz met presentatoren Fatima Moreira de Melo en John van Lottum krijgt Van der Vaart de lachers op zijn hand.

Ex-toptennisser Van Lottum trapt af met de eerste vraag: de Nederlands dubbelkampioenen gaan ook wel door het leven als? "Het zit wel een beetje in de antwoorden verstopt", probeert Moreira de Melo hem direct een beetje te helpen. "Het zijn de Nederlands kampioenen..."

Bekijk hieronder aflevering met Rafael van der Vaart.

Van der Vaart krijgt de keuze uit de 'Bryan Brothers', 'Kroonprins' of 'Woodies'. "Ga je hem nu al een hulplijn geven", reageert Van Lottum enigszins verbaasd. "Ja, hij is te gast", countert zijn medepresentator.

Quiz met Rafael van der Vaart

Aan de quiz hangt namelijk wel een bepaalde waarde voor een latere challenge die Van Lottum en Moreira de Melo met Van der Vaart aangaan. Bij elk goed antwoord verdient Van der Vaart namelijk een extra bal en bij een fout antwoord krijgt zowel Moreira de Melo als Van Lottum een extra bal. In de latere challenge slaat iedereen vijf ballen richting een gatendoek, waarbij elke rake bal bepaalde punten oplevert.

Van der Vaart weet duidelijk niet het antwoord op de eerste vraag en besluit voor de 'Bryan Brothers' te gaan. Dit leidt tot hilariteit bij Moreira de Melo: "Ik zeg nog: het zijn de Nederlands kampioenen. Het zijn twee Engelse namen, én één is Kroonprins." Het gaat uiteindelijk om Youp de Kroon en Julian Prins, de regerend kampioenen. Van der Vaart haalt met een glimlach zijn schouders op. "Ik ben hier niet goed in."

De volgende kans moet bijna een inkoppertje zijn, zo vindt Van Lottum als hij het kaartje met een nieuwe vraag tevoorschijn tovert. "Ooh, kijk eens. Hier hebben we het trouwens nog over gehad voordat de uitzending begon. "Padel werd uitgevonden in: a) Mexico, b) Spanje of c) Amerika."

Rafael van der Vaart in de maling genomen

De eerste reactie van Van der Vaart is snel en duidelijk: 'Wij hebben het hier al een keer over gehad: Mexico", kijkt hij vervolgens vragend naar Moreira de Melo. "Ja, jij hebt deze quizvraag al een keer gehad, en toen zei je Mexico", reageert ze. "Toen ging hij heel raar kijken, zo van: ja, nou", haalt Van der Vaart vervolgens de reactie van Van Lottum aan.

"Ik zou Mexico zeggen, want dat werd toen goed gerekend." Maar Moreira de Melo probeert hem op andere gedachte te brengen. "Maar wat zeg je nu?" En zo wordt de ex-international toch aan twijfelen gebracht. "Dan zou ik bijna voor Amerika gaan, want volgens mij is het niet in Spanje begonnen. Dan ga ik toch voor Amerika."

Van Lottum en Moreira de Melo komen niet meer bij van het lachen en geven elkaar een highfive. "We hebben hem te pakken", schatert Moreira de Melo uit. "A, Mexico", wrijft Van Lottum er nog even in. "Ja, natuurlijk", legt Van der Vaart zich erbij neer. Van de overige twee vragen weet hij er nog één goed te beantwoorden. Daarmee wist de voetbalanalist toch nog een extra bal te verdienen. Meer zien van de quiz (vanaf 26.26)? Bekijk hieronder de aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat.

Challenge met Rafael van der Vaart

De eerste aflevering wordt afgesloten met een challege tussen Team Fatima & John versus Rafael (vanaf 30.47). De verliezer van de challenge krijgt te maken met 'kontje tik', waarbij de verliezer gebukt aan de ene kant van de padelbaan gaat staat en de winnaars een bal richting hem of haar mogen slaan. Máár er is een escape. Er kan ook worden gekozen voor de 'eetproef'. Wat de verliezer te eten krijgt, blijft tot aan de keuze een verrassing. Benieuwd hoe de challenge tussen beide partijen afloopt, kijk snel naar Sportnieuws.nl Padelpraat.

Sportnieuws.nl Padelpraat

In de tiendelige videoserie Sportnieuws.nl Padelpraat schuiven ex-topsporters en BN'ers aan om over hun passie voor padel te vertellen. Maar ook om de wereldtoppers uit de Premier Padel te belichten, prikkelende dilemma's te beantwoorden en een gewaagde uitdaging aan te gaan met persentatoren Fatima Moreira de Melo en John van Lottum.