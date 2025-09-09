Bij Sportnieuws.nl draait het om de verhalen achter de sport. In de nieuwe campagne 'Sportnieuws.nl Door sporters' geven ex-topsporters Marianne Timmer, Naomi van As, Ellen Hoog, Robert Maaskant en Vincent van der Voort een inkijkje in hun wereld bij Sportnieuws.nl.

Met hun kennis van de sport, hun scherpe meningen en andere kijk op de prestaties geven zij jou als lezer, kijker en luisteraar een 'ander en verfrissend geluid'.



Samen met Team Sportnieuws.nl zorgen onze autoriteiten uit de sportwereld voor de juiste informatie, verrassende invalshoeken én een vleugje humor. Zo brengen zij altijd een lach op jouw gezicht én ben jij altijd up-to-date, mét altijd net iets meer informatie.

Onze experts plaatsen met hun ervaring in de topsport de hoogte- en dieptepunten van atleten vaak net in een iets ander perspectief. Zo krijg je niet alleen de snelle analyses en reacties, maar ook het hele verhaal achter de prestatie. Een authentiek geluid van binnenuit, met ook unieke inkijkjes en anekdotes.



Onze gezichten van Sportnieuws.nl:

Naomi van As & Ellen Hoog – EN door met Ellen, Naomi & Sportnieuws.nl

Vincent van der Voort – Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Robert Maaskant – Sportnieuws.nl De Maaskantine

Marianne Timmer – Sportnieuws.nl Dromen van Goud



Met ook speciale gastrollen voor de bekende scheidsrechter Bas Nijhuis en voormalig kickbokskampioen Remy Bonjasky.

Met 'Sportnieuws.nl Door sporters' laten we zien dat sportnieuws niet alleen over wedstrijden gaat, maar juist ook over de verhalen achter de atleten. Vanuit de blik van voormalig kampioenen die de sportwereld van binnenuit door en door kennen. Verhalen die raken, verrassen en inspireren; altijd met de scherpte en betrouwbaarheid die je van Sportnieuws.nl kunt verwachten.