In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud bespreekt olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks de opvallendste gebeurtenissen uit de schaatswereld. Elke week schuift een gast aan om mee te praten over meningen, dilemma’s en anekdotes. Tijdens de Winterspelen hoor je haar dagelijks met voor- en nabeschouwingen, interviews en verhalen die raken én vermaken.
Een nieuwe dag, een nieuw rondje over het ijs voor Jutta Leerdam. Maar deze zondag stond de Nederlandse topschaatsster op met een bepaalde gedachte: zij wilde in woord en beeld 'laten voelen' aan iedereen hoe het is om heel goed te kunnen schaatsen.
Het schaatskoppel Kjeld Nuis en Joy Beune is maandenlang veelvuldig in schaatstempel Thialf te vinden, maar het duo blijft ook graag in de vakantieperiodes topfit. Daarom heeft Nuis twee opvallende aankopen gedaan, waar Beune ook een belangrijke rol in speelde.
Voor Joy Beune en Kjeld Nuis breken belangrijke maanden aan. De ogen van het populaire schaatskoppel zijn uiteraard gericht op de Olympische Spelen van komende februari in Milaan. Daar hoort gezond eten bij, al komt er door 'barbecuekoning' Nuis ook regelmatig wat ander lekkers op het bord.
Topschaatsster Femke Kok (24) is de koningin van de 500 meter. Driemaal op rij won ze de kortste discipline bij de WK afstanden. Voordat ze weer de schaatsijzers onder bindt, deed de Friezin mee aan een smaakvolle shoot in zwart-wit voor een nieuw tijdschrift.
Topschaatsster Angel Daleman (18) brak vorig seizoen door en hoopt een van de troeven te worden van Team NL bij de Olympische Winterspelen van 2026 te Milaan. Het olympisch seizoen staat op het punt van beginnen. Maar eerst geniet Daleman nog van het zomerzonnetje.
Peder Kongshaug kan het nauwelijks geloven. Toen de Noorse schaatser zich deze zomer in de cijfers van de Internationale Schaatsunie (ISU) verdiepte, viel hij van zijn stoel. Terwijl de salarissen bij de bond bijna verdrievoudigd zijn, is het prijzengeld voor atleten al dertig jaar(!) gelijk gebleven.