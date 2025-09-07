SCHAATSEN
DELEN

Olympisch kampioene Marianne Timmer duikt wekelijks in de actualiteit van het schaatsseizoen

10:06, 07-09-2025 / Laatste Update: 10:57, 08-09-2025
Olympisch kampioene Marianne Timmer duikt wekelijks in de actualiteit van het schaatsseizoen
10:06, 07-09-2025 / Laatste Update: 10:57, 08-09-2025

In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud bespreekt olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks de opvallendste gebeurtenissen uit de schaatswereld. Elke week schuift een gast aan om mee te praten over meningen, dilemma’s en anekdotes. Tijdens de Winterspelen hoor je haar dagelijks met voor- en nabeschouwingen, interviews en verhalen die raken én vermaken.

Marianne Timmer