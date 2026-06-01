Pieter van den Hoogenband was tijdens de vorige twee Olympische Zomerspelen de Chef de Mission van de Nederlandse ploeg, maar hij zal die rol in 2028 in Los Angeles niet weer op zich nemen. Dat maakt de legendarische oud-zwemmer maandag bekend.

Van den Hoogenband deed zelf als zwemmer vier keer mee aan de Olympische Spelen en won bij zijn optredens in totaal zeven medailles, waarvan drie gouden. Zijn laatste deelname was in 2008, maar dertien jaar later keerde hij weer terug op het evenement als Chef de Mission van de Nederlandse ploeg. Die rol vervulde hij in 2024 in Parijs opnieuw en daar won Nederland een recordaantal gouden medailles.

Desondanks is besloten dat Van den Hoogenband over twee jaar niet opnieuw de Chef de Mission zal zijn. De voormalig topzwemmer maakt via Instagram bekend dat hem is verteld dat er vanuit NOC*NSF is besloten een andere richting in te slaan. "Natuurlijk respecteer ik deze keuze", reageert Van den Hoogenband op dat besluit.

'Wat is het een voorrecht geweest'

De drievoudig olympisch kampioen blikt in het bericht vervolgens terug op zijn periode als Chef de Mission. "Wat is het een enorm voorrecht geweest om met de allerbeste sporters van ons land te mogen werken. Jullie weten dat ik houd van vrienden en verhalen. Van de mens achter de medaille. Maar ook van de verhalen achter de medaille die nét niet gewonnen werd. En juist die verhalen hebben mijn leven de afgelopen jaren enorm verrijkt."

Van den Hoogenband vond het bijzonder om onderdeel te zijn van de Nederlandse ploeg. "In die jaren heb ik ongelooflijk veel inspirerende sporters, coaches en begeleiders leren kennen. Ik heb hoogtepunten en teleurstellingen van dichtbij meegemaakt, dromen werkelijkheid zien worden en gezien hoeveel karakter, doorzettingsvermogen en veerkracht er schuilgaat achter topsport."

"Uit de grond van mijn hart wil ik alle sporters, coaches en begeleiders bedanken voor het vertrouwen en de onvergetelijke momenten die we samen hebben beleefd. Het was een enorme eer om jullie als Chef de Mission te mogen ondersteunen tijdens de Olympische Spelen van Tokyo en Parijs."

Opvolger nog onbekend

Het is nog niet bekend wie Van den Hoogenband gaat opvolgen, maar diegene krijgt in ieder geval de steun van de oud-zwemmer. "Zoals ik ooit mocht bouwen op de ervaring en wijsheid van mijn voorgangers, zo stel ik nu graag mijn schouders beschikbaar aan mijn opvolger. Ik wens hem of haar dezelfde bijzondere ervaringen toe die ik heb mogen beleven."

