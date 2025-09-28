Het amateurvoetbal is heel vaak heel leuk in Nederland, maar soms wordt het weekend opgeschrikt door incidenten op of naast het veld. Zondag is het flink mis gegaan in het Brabantse Sint Willebrord, waar een massale vechtpartij plaatsvond. Wat begon met een conflict tussen twee volwassen spelers van de deelnemende clubs, escaleerde al snel.

Bij een massale vechtpartij op sportpark De Gagelrijzen in het Brabantse Sint Willebrord, waar een voetbalwedstrijd werd gespeeld, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee mensen moesten door ambulancepersoneel worden nagekeken. Een man raakte gewond doordat hij een ruit had ingeslagen. De vechtpartij ontstond na een ruzie tussen spelers en supporters van twee voetbalclubs.

Ouders liepen het veld op

Het gebeurde tijdens de wedstrijd tussen Rood-Wit Willebrord 2 en BSC Roosendaal 2. Bij een penaltymoment sloeg de vlam in de pan. Ouders liepen het veld op en al snel liep het uit de hand.

Veertig personen

Agenten rukten uit na een melding van een vechtpartij met zo'n veertig personen. Onbekend is of er daadwerkelijk zoveel mensen hebben gevochten, want toen de hulpdiensten kwamen, was het snel weer rustig. De politie is een onderzoek gestart.

'Ging helemaal los'

Volgens een woordvoerder van voetbalclub Rood-Wit uit Sint Willebrord ging het na de rust "helemaal los" en was er sprake van een opstootje, gevolgd door klappen en trappen die werden uitgedeeld. "Dat is op een gegeven moment gesust. Ze zijn toen naar de kleedkamer gelopen en toen heeft iemand door die ruit geslagen."

Grote teams op bezoek

Het sportpark was in de voorbereiding op dit seizoen nog het decor van twee oefenduels van NAC Breda, tegen FC Eindhoven en het Belgische Lokeren. Ook speelde FC De Rebellen er begin juni een wedstrijd.