Een amateurwedstrijd in Den Bosch is afgelopen weekend compleet ontspoord op een manier die je zelden ziet op een voetbalveld, zo meldt Omroep Brabant. Vlak voor tijd sloeg de vlam in de pan en ontstond er een massale vechtpartij, waarbij het geweld zo ver ging dat er zelfs een deel van iemands oor werd afgebeten.

De wedstrijd tussen BVV en DESO leek af te stevenen op een eenvoudige 3-0 overwinning voor de thuisploeg, maar in de slotfase sloeg de sfeer volledig om. "Het had gewoon op het veld opgelost moeten worden", concludeert een woordvoerder van DESO. "Maar er kwam ineens iemand het veld op die begon te meppen."

'Schandalig, het is te vies voor woorden'

Dat zorgde voor complete chaos. De woordvoerder van de club uit Oss vervolgt: "Toen er een klap terugkwam, renden tientallen mensen het veld op. Er werd geschopt en geslagen, het ging alle kanten op." Wat begon als een opstootje, groeide in seconden uit tot een massale vechtpartij.

Tijdens die chaos ging het volledig mis. Het slachtoffer, de vader van een DESO-speler, raakte zwaar gewond toen een deel van zijn oor werd afgebeten. "Schandalig, het is te vies voor woorden. Dit heb ik echt nog nooit gezien", aldus de zegsman van DESO.

Volgens hem wordt zijn club onterecht aangekeken. "Er is over en weer gevochten, dat is niet goed te praten. Maar dit is geëscaleerd door die man die het veld op kwam. Anders was het nooit zo uit de hand gelopen."

De scheidsrechter had de controle totaal verloren en trok uiteindelijk zeven rode kaarten. "Er is zelfs een rode kaart gegeven aan iemand die al onder de douche stond", klinkt het verbijsterd. Het duel werd uiteindelijk definitief gestaakt.

KNVB start onderzoek

Na afloop bleef het onrustig rond het sportpark. "We kregen te horen dat we beter konden vertrekken, omdat er 'versterking' onderweg was. Er waren ook mensen met kinderen bij, dus we zijn maar gegaan om verdere escalatie te voorkomen", stelde de woordvoerder van DESO.

De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en noteerde gegevens van zo’n 25 aanwezigen. De KNVB en de politie zijn inmiddels een onderzoek gestart. Beide clubs spreken van een dieptepunt en willen duidelijkheid over hoe dit zo volledig heeft kunnen escaleren.