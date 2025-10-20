Kozakken Boys heeft van zich laten horen na de heftige incidenten die tijdens en na de wedstrijd tegen Spakenburg plaatsvonden. Daarbij hadden de supporters van de thuisploeg het vooral gemunt op één speler en zijn familie.

Het gaat om Ahmed El Azzouti, die een Marokkaanse achtergrond heeft. Kozakken Boys onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, maar gaf al wel een reactie op de eigen site. Kozakken Boys distantieert zich van de "kwetsende spreekkoren" die zaterdag door supporters zijn geroepen tijdens het duel met SV Spakenburg.

"Het onderzoek naar de gebeurtenissen loopt nog", meldt Kozakken Boys. "Wat de club op basis van de beschikbare beelden en verklaringen al wel kan concluderen, is dat er tijdens de wedstrijd door een deel van de supporters kwetsende spreekkoren zijn geuit, waaronder uitingen als 'AZC weg ermee'."

'Stappen ondernemen'

"Kozakken Boys distantieert zich volledig van dit gedrag en onderneemt stappen tegen de betrokken personen", aldus de club.

Na afloop van het duel werden Spakenburg-spits Ahmed El Azzouti en zijn familie belaagd. "Wat er op de parkeerplaats is gebeurd, wordt momenteel onderzocht", schrijft de club. "Kozakken Boys betreurt dat het zover heeft moeten komen en keurt het geweld af, maar benadrukt dat de feiten zorgvuldig moeten worden vastgesteld voordat er verdere uitspraken of maatregelen volgen."

"Tegen personen die verantwoordelijk zijn voor de racistische uitingen zal streng worden opgetreden. Ook tegen de personen die verantwoordelijk waren voor de escalatie na afloop worden passende maatregelen genomen", voegt Kozakken Boys toe.

Niks meegekregen

Voorzitter Dick Hoogendoorn vertelde zondag aan het ANP onder meer dat hij "tijdens de wedstrijd niets had meegekregen van bepaalde spreekkoren richting El Azzouti of andere spelers".

Maandag schrijft de club dat de voorzitter "eerder dit weekend in de media heeft gereageerd op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar was en van zijn eigen waarnemingen van de situatie". "Inmiddels beschikt de club over aanvullende beelden en verklaringen, die in dit statement voor het eerst worden meegenomen", aldus Kozakken Boys.