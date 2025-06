Dit is dé voetbalkantine van Nederland: 'Elementen van Engelse en Ierse pubs'

Voor amateurvoetballers is er een gouden regel: de beste prestatie moet worden geleverd in 'de derde helft'. Daar is de voetbalkantine heilig voor. Menig club koketteert de mooiste of gezelligste van allemaal te hebben. Maar er is in Nederland nu officieel een 'beste kantine van Nederland' uitgeroepen.

FC De Bilt heeft de titel 'Dé Voetbalkantine van Nederland' in de wacht gesleept. Dat werd maandagavond bekendgemaakt in het televisieprogramma De Oranjezomer. De verkiezing is een initiatief van de KNVB en Nederlandse Loterij en vond plaats in aanloop naar Het Nationale Voetbalweekend.

Jurylid Ronald de Boer

Meer dan 44.000 mensen brachten hun stem uit op de kantines van ruim 1800 voetbalclubs. ZSV Zeilberg, IJsselmeervogels en FC De Bilt bleven als finalisten over en kregen bezoek van juryleden Frank en Ronald de Boer. Die kozen uiteindelijk voor de club uit De Bilt, die naast de eretitel een cheque van 2500 euro ontvangt.

Engelse of Ierse pub

"Het was een lastige keuze, want alle drie de verenigingen hebben indruk gemaakt en er op hun eigen manier een feest van gemaakt", zei jurylid Ronald de Boer. "Maar voor ons sprong de kantine van FC De Bilt er nét een beetje bovenuit. Wat deze kantine zo bijzonder maakt, is het karaktervolle interieur: de oude houten vloer, de robuuste eikenhouten bar en de authentieke elementen uit Engelse en Ierse pubs zorgen voor een warme, unieke sfeer. Achter de bar staat al jaren dezelfde vertrouwde barman, en vrijwilliger John bakt elke zaterdag de lekkerste broodjes."

'Ontzettend trots'

"Dit is een geweldige erkenning voor onze vrijwilligers, die zich elke week inzetten voor de gezelligheid bij onze club", zei voorzitter Guido Klomp. "De kantine is echt een plek waar iedereen zich thuis voelt. We zijn ontzettend trots."