Een voormalig profvoetbalster is onlangs uit een eerste elftal van een amateurclub gezet, puur vanwege het feit dat ze een vrouw is. Angela de Jong is totaal niet te spreken over die actie: 'Je kunt net zo goed meteen hun ballen eraf hakken. En hun piemel erbij.'

SCO uit Oosterhout kreeg afgelopen periode een vrouw in het eerste elftal. De Jong zegt daarover in haar column voor het AD: 'En dan was het ook nog eens geen lui huisvrouwtje of ‘biggetje’ zoals Johan Derksen zou zeggen. Nee, het ging om Isa Kagenaar, voormalig fullprof bij Excelsior en Feyenoord.' Uiteindelijk zou de periode van Kagenaar bij SCO 1 van korte duur zijn.

De trainer van de club zei bij haar komst nog in de krant dat Kagenaar beter was dan de meeste mannen in het team. De Jong schrijft, op sarcastische toon: 'Man man man, dat kan toch zomaar niet? Hij had net zo goed meteen hun ballen eraf kunnen hakken. En hun piemel erbij.'

Boomers uit Oosterhout

Kagenaar moest vrij snel weg. Mannen uit het elftal zeiden dat het niet in de cultuur paste, dat ze niet paste in een vriendenteam en dat ze zich geremd voelden in de grappen die ze konden maken in de kleedkamer. 'Misschien moet iemand die boomers uit Oosterhout vertellen dat het 2025 is en seksistische grappen sowieso achterhaald zijn. Maar wat deed het bestuur? Die zette Isa uit de selectie.'

Verbaasd is De Jong er niet over. Zij heeft zelf twee voetballende dochters en ziet daar de problemen die ontstaan voor vrouwen. Zo kijken de mannen volgens De Jong graag naar vrouwen in strakke voetbalbroekjes, maar zijn zij ook de eersten die naar een buurvereniging worden verbannen als er te weinig velden beschikbaar zijn.

'Chagrijnig dat ze dan kijken'

De Jong is er zeker van dat er ooit wél iets gaat veranderen. 'Daar ben ik van overtuigd. Tot die tijd blijft het mooiste moment van de week als het team van mijn jongste dochter weer eens een jongensploeg verslaat. Chagrijnig dat die ventjes dan kijken, joh. Ik ben altijd bang dat ze minstens een uur lang Andrew Tate-achtige filmpjes moeten kijken om iets van hun mannelijkheid terug te vinden.'