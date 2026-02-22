De National Football League (NFL) rouwt. Zaterdag bereikte de grootste American football-competitie ter wereld het nieuws dat Rondale Moore, speler van Minnesota Vikings, op 25-jarige leeftijd is overleden. "Ik ben diep bedroefd door het nieuws", aldus hoofdcoach Kevin O'Connell.

Moore kwam als groot talent de NFL binnen. Hij werd in 2021 in de tweede ronde als 49e gekozen door Arizona Cardinals. Daar speelde de wide receiver uiteindelijk drie seizoenen voor, waarin hij drie touchdowns scoorde. In maart 2024 maakte Moore onderdeel uit van een ruildeal tussen de Cardinals en Atlanta Falcons. Moore werd naar de andere kant van het land gestuurd in ruil voor Desmond Ridder.

Maar de tijd van Moore in Atlanta liep uit op een drama. De return specialist scheurde een kruisband en kon het hele seizoen niet in actie komen Vorig jaar nam Minnesota Vikings hem over, waarna het noodlot in de zomer opnieuw toesloeg. Tijdens een oefenpotje liep hij opnieuw een knieblessure op.

Mogelijk zelfmoord

Zaterdag werd het levenloze lichaam van Moore aangetroffen in een garage in een woning in New Albany (Indiana). De politiechef vermoedde dat de doodsoorzaak een zelf toegebrachte schotwond was, maar de zaak wordt nog onderzocht.

The NFL is deeply saddened by the tragic passing of Rondale Moore.



Our thoughts are with Rondale’s family, friends and teammates during this difficult time. pic.twitter.com/qFVwMxRiSM — NFL (@NFL) February 22, 2026

Denk jij aan zelfdoding? Bel 24/7 gratis en anoniem met 113 of chat op 113.nl

De verslagenheid is groot in de NFL. "We zijn diep bedroefd door het tragische overlijden van Rondale Moore. Onze gedachten zijn bij Rondales familie, vrienden en teamgenoten in deze moeilijke tijd", schreef de organisatie.

De Vikings lieten in een verklaring weten: "We hebben met Rondales familie gesproken om ons medeleven te betuigen en de volledige steun van Minnesota Vikings aan te bieden. We hebben ook contact gehad met onze spelers, coaches en staf en zullen psychologische hulp en emotionele ondersteuning beschikbaar stellen aan iedereen die dat nodig heeft. Onze gedachten zijn bij Rondales familie en vrienden in deze verschrikkelijke tijd."