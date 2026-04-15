Er is een bom ontploft in de NFL, terwijl de American football-competitie al maandenlang ten einde is. Hoofdcoach Mike Vrabel van New England Partiots en journaliste Dianna Russini zijn hoofdpersonen van een enorm mediaschandaal.

Heel de Verenigde Staten is al wekenlang in de ban van de sensationele foto's die werden gepubliceerd van de twee. Roddelsite Page Six publiceerden beelden van Vrabel en Russini die in een luxe resort in Arizona verbleven. Daarop was te zien dat de twee hand in hand liepen, elkaar omhelsden bij een zwembad en samen in een hottub zaten. Op zich niks mis mee, maar wel als je bedenkt dat ze beiden met iemand anders getrouwd zijn.

Het duo deed alsof hun neus bloedde. Vrabel noemde de suggesties van een affaire "lachwekkend" en stelde dat de interactie volledig onschuldig was. "Dit verdient verder geen enkele reactie", liet de coach van verliezend Super Bowl-finalist New England Patriots aan New York Post weten.

Russini verklaarde dat de foto's uit de context waren getrokken en dat ze deel uitmaakten van een grotere groep van zes personen die die dag samen waren. Ze werd daarin in eerste instantie gesteund door haar werkgever The Athletic, maar dat veranderde toen er een intern onderzoek naar haar werd gestart.

I submitted my letter of resignation to The Athletic. Everything I have to say about it is below. pic.twitter.com/401nrtbEsj — Dianna Russini (@DMRussini) April 14, 2026

Ontslag als sportjournaliste

De gelekte foto's vielen zwaar uit. De situatie escaleerde in minder dan een week van een gerucht naar het einde van haar rol als sportjournaliste bij het medium. Op 14 april diende Russini haar ontslag in. Door de controverse zal ze ook niet erg gewild zijn door andere mediabedrijven.

IN haar afscheidsbrief op sociale media bleef ze strijdbaar: "Ik heb de NFL gedurende mijn hele carrière met professionaliteit en toewijding verslagen, en ik sta achter elk verhaal dat ik ooit heb gepubliceerd. Ik stap nu op, niet omdat ik het narratief accepteer dat rond deze episode is gecreëerd, maar omdat ik weiger het verdere zuurstof te geven."

Verloren Super Bowl

Vrabel coachte begin februari zijn New England Patriots in de Super Bowl. In de Bay Area werd gespeeld tegen Seattle Seahawks. Het werd een vrij eentonige finale in Santa Clara. De verdediging van de Seahawks vermorzelden de spelers van Vrabel. Zodoende won de ploeg uit Seattle met 29-13.

Vrabel kon de eerste persoon ooit worden die zowel als speler als coach de Super Bowl had gewonnen. Eerder won hij hem drie keer als speler van New England Patriots.