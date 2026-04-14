Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn echte sportliefhebbers en dus moest er bij hun werkbezoek aan de Verenigde Staten ook iets gepland worden voor de leden van het koninklijk huis omtrent sport. Dat werd een bijzonder bezoekje, namelijk aan een American footballclub. En WK voetbal-debutant Curaçao speelde een hoofdrol in Philadelpia.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben tijdens hun bezoek aan Philadelphia een kijkje genomen bij het Jefferson Health Training Complex, het trainingscentrum van American footballteam Philadelphia Eagles. Clubpresident Don Smolenski en American footballspeler Dom DiSandro ontvingen het paar en gaven hen een rondleiding door het complex.

Schoenen maat 47

Het koningspaar kreeg onder meer de fitnessruimte, kleedkamers en materiaalruimte te zien. Medewerkers vertelden over de trainingen en de technologie die wordt gebruikt om spelers beter te laten presteren. Zo werd een 3D-voetscanner getoond waarmee sportschoenen precies op maat worden gemaakt. De koning kreeg zelf ook een paar schoenen cadeau. Eerst kreeg hij maat 47, maar die bleken te groot. Maat 45 paste beter.

Verrassing

In de kleedkamer stond nog een verrassing klaar: voor zowel Willem-Alexander als Máxima was een eigen plek ingericht met hun naam en een Eagles-shirt. Het koningspaar reageerde verrast en vond het "heel erg cool". Máxima vroeg of ze ook de schouderbescherming even van dichtbij mocht bekijken. Toen ze die overhandigd kreeg, werd haar verteld dat ze hem ook best even aan mocht doen. "Nee, dat ga ik niet doen", zei ze lachend, tot groot plezier van de aanwezigen.

Curaçao voetbalt in stadion van de Eagles

Op het veld voor het trainingscentrum kreeg de koning nog een American football in handen, die hij meteen even weggooide. Ook werden er sportshirts uitgewisseld. De koning gaf een voetbalshirt van Curaçao, dat zich vorig jaar als kleinste land ooit plaatste voor het WK voetbal. Op 25 juni speelt Curaçao tegen Ivoorkust in het stadion van de Eagles.

'Onverwachts geschiedenis schrijven'

De koning sprak eerder maandag trots over de prestatie van Curaçao. "Caribische delen van ons Koninkrijk kunnen onverwachts geschiedenis schrijven", zei hij in zijn toespraak voor Independence Hall. "Dat bewees Sint Eustatius in 1776. En 250 jaar later heeft Curaçao op sportief vlak dezelfde ambitie, dus wees gewaarschuwd."