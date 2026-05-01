Popzangeres Taylor Swift en American footballer Travis Kelce (beiden 36) hebben een spraakmakende relatie. Sinds 2023 zijn ze samen, vorig jaar kondigden ze hun verloving aan. Komende zomer zal de bruiloft plaatsvinden, maar allereerst: de vrijgezellenfeesten. Recente berichten suggereren dat Swift mogelijk een enorm budget opzij heeft gezet voor het bachelorfeest van Kelce.

Er gaan geruchten dat het vrijgezellenfeest van Kelce zal plaatsvinden op de Bahama's, waar hij meerdere dagen zou doorbrengen met een hechte groep vrienden. Namen die steeds de kop opsteken zijn onder anderen zijn broer Jason Kelce (ex-NFL) en zijn teamgenoot waar hij veel successen mee vierde bij Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes.

Ondanks de luxe insteek zou de reis een ontspannen karakter hebben, met plannen die draaien om golfen overdag en privédiners in de avond. Volgens ingewijden is het doel simpel: quality time doorbrengen met goede vrienden in een comfortabele en gecontroleerde omgeving, in plaats van het geven van een wild feest - het stereotype wat je in films ziet.

Flink kostenplaatje

Daarbij komt wel een flink kostenplaatje om de hoek kijken. Maar volgens meerdere media, waaronder Page Six en The Sun, hoeft Kelce zich geen zorgen te maken. Het bedrag zal worden betaald door de populaire popzangeres, die met haar albums natuurlijk goed heeft geboerd. Geruchten gaan dat het vrijgezellenfeest kan oplopen tot liefst 10 miljoen dollar, wat neerkomt op zo'n 8,5 miljoen dollar.

Het idee is volgens deze berichten niet zomaar een feestje, maar een volledige luxe-ervaring, mogelijk inclusief privévliegtuigen, luxe villa-verhuur en een toegewijd team dat elk detail voor de gasten regelt. Misschien kan Kelce op zijn vrijgezellenfeest oefenen voor een uitdaging die hem is gesteld.

Meerdere feestjes voor Taylor Swift

Natuurlijk krijgt niet alleen de American footballer een vrijgezellenfeest. Dat geldt ook voor Swift. Berichten suggereren dat zij, in plaats van één enkel feest, mogelijk meerdere uitjes plant met bekendheden zoals Selena Gomez en Gigi Hadid. T-Swizzle wil hiermee betekenisvolle ervaringen opdoen op verschillende locaties.

Mogelijk dat Kelce op zijn beurt financieel wat kan betekenen. Onlangs tekende hij nog een nieuw contract bij Kansas City Chiefs, waardoor hij zijn veertiende seizoen in de NFL ingaat. Dat terwijl de insiders verwachtten dat hij zou stoppen. Met zijn nieuwe driejarige verbintenis is 55 miljoen dollar gemoeid. Daar kunnen nog twee miljoen aan bonussen bovenop komen.

Of de geruchten over het budget voor het vrijgezellenfeest waar zijn of niet, de verwachtingen zijn torenhoog. De bruiloft mag misschien nog even duren, Kelce en Swift blijven onderwerp van gesprek. Maar alleen de tortelduifjes weten hoe het echt zin omtrent de festiviteiten.