De NFL werd onlangs opgeschrikt door het overlijden van Marshawn Kneeland, speler van Dallas Cowboys. Hij pleegde op 24-jarige leeftijd zelfmoord. Een week na zijn tragische dood liet zijn vriendin voor het eerst van zich horen. Zij deed een hartverscheurende bekentenis.

Kneeland werd op 6 november dood aangetroffen. Even daarvoor werd hij nog achterna gezeten door de politie, nadat hij niet stopte voor een verkeerscontrole. De verdediger van de Cowboys overleed door een 'zelf toegebrachte schotwond'. Voordat hij werd gevonden, werd duidelijk dat hij suïcidale gedachten had geuit. De zondag ervoor scoorde hij nog zijn eerste touchdown.

Afgelopen weekeinde werd in de NFL stilgestaan bij het verlies van Kneeland. Dallas Cowboys speelde niet, maar oud-teamgenoten als Micah Parsons (Green Bay Packers) eerden hem. Ook werd in veel stadions een minuut stilte gehouden.

Micah Parsons honors former teammate Marshawn Kneeland. pic.twitter.com/OvnKGQ78nz — NFL (@NFL) November 11, 2025

Tragische bekentenis vriendin

Een week na zijn overlijden reageerde Kneelands vriendin voor het eerst. "Mijn lieve schat, woorden schieten tekort om uit te drukken hoe gebroken ik me voel. Jij bent mijn alles. Ik zal altijd van je houden, mijn mooie engel", schreef Catalina Mancera op Facebook. Ook meldde ze: "Wij hadden een droom. Die zal ik nu dragen."

Zonder het direct te zeggen, maakte Mancera daarmee duidelijk dat ze zwanger is van hun eerste kindje. Dat werd later bevestigd door Brian Schottenheimer, de hoofdcoach van Dallas Cowboys. "We willen ervoor zorgen dat er goed voor haar gezorgd wordt en dat er de rest van hun leven voor de baby gezorgd wordt", zei hij woensdag op de persconferentie.

De hoofdcoach van de Cowboys deelde ook mee dat de organisatie een herdenkingsfonds heeft opgericht voor Marshawn Kneeland en zijn naasten. H iermee hopen ze zijn vriendin en baby financieel te ondersteunen.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl