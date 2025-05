Beroemde vriendin van topatlete Femke Bol laat fans smullen door onthullende foto's: 'Jij bent een droom'

De Britse topatlete Keely Hodgkinson werd afgelopen zomer op sensationele wijze olympisch kampioene op de 800 meter. Nu heeft de superster, die goed bevriend is met Femke Bol, weer de show gestolen, maar dan op een andere wijze.

Op Instagram plaatste Hodgkinson meerdere foto's in een opvallend en onthullend badpak. Te zien is hoe ze een ijsbad neemt. Dat is een methode die verschillende gezondheidsvoordelen heeft, zoals het verminderen van spierpijn. Dat is geen overbodige luxe, want de Britste kan het grootste deel van 2025 niet in actie komen door een hamstringblessure.

Maar dat ijsbad is niet hetgeen waar haar volgers op letten. Ze zijn namelijk vooral onder de indruk van Hodgkinson zelf. De reacties zijn gevuld met emoji's van hartjesogen. "Je bent een droom", "Hot!!!", "Wauw, echt schitterend", "Super sexy godin", dat zijn slechts enkele comments onder de post van de atlete.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat Hodgkinson de show steelt met haar kledij. Zo verscheen ze afgelopen maart op de rode loper tijdens Brit Awards in Londen. De awardshow is en van de belangrijkste prijsuitreikingen in Groot-Brittanië. Ze droeg een opvallende outfit: een tweekleurige zwart-witte jurk zonder beha. Volgens The Sun fotografeerden de aanwezige persfotografen haar maar wat graag.

Manchester United

Hodgkinson won afgelopen zomer in Parijs op prachtige wijze de 800 meter en veroverde zo haar eerste gouden olympische medaille. De atlete, die geboren en getogen is in Manchester, en zelf op steenworp afstand van Old Trafford opgroeide, mocht eerder dit seizoen haar gouden plak op het veld laten zien voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Vol trots presenteerde ze haar medaille en ze liep met een grote glimlach een ereronde over het veld. Die lach verdween echter snel, want United verloor kansloos met 0-3 in eigen huis.

Femke Bol

Hodgkinson is goed bevriend met Bol. De Nederlandse werd vorig jaar naar aanleiding van het sprintduel tussen polsstokhoogspringer Armand Duplantis en hordenloper Karsten Warholm gevraagd of ze ooit ook zo'n evenement wilde doen en hoefde daar niet lang over na te denken.

"Ik zou het geweldig vinden om een 600 meter te lopen tegen Keely Hodgkinson. Zij is een goede vriendin. Het is wel wat ver dus ik moet er nog even goed over nadenken", vertelde Bol toen. De Nederlandse is specialiste op de 400 meter horden en de specialiteit van Hodgkinson is de 800 meter.