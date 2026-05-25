In het Amerikaanse Las Vegas werden zondagnacht de veelbesproken Enhanced Games gehouden. Het evenement vergde veel voorbereiding, maar de reacties waren niet enorm positief. Ook de prestaties vielen in algemene zin tegen, al werd er wel een Griekse zwemmer erg rijk door een wereldrecord te breken.

Het principe van de Enhanced Games is het verleggen van grenzen. Daarbij mogen deelnemende atleten doping gebruiken om hun prestaties te kunnen verbeteren. Dit zorgde ervoor dat het evenement zo veelbesproken werd. Onder andere de Nederlandse Dopingautoriteit sprak zich fel uit tegenover de organisatie van de Enhanced Games. Het evenement focust zich op atletiekonderdelen, zwemonderdelen en gewichtheffen en deelnemende sporters kunnen een mooi bedrag aan prijzengeld krijgen.

Fred Kerley

Een van de bekendste deelnemers aan de Enhanced Games is de Amerikaanse sprinter Fred Kerley. De wereldkampioen van 2022 pakte op de Olympische Spelen van 2020 (gehouden in 2021) in Tokyo zilver op de 100 meter en vier jaar later in Parijs rende hij naar het brons. Niet veel later werd hij uitgesloten van deelname aan officiële evenementen, omdat Kerley drie dopingtests in een jaar had gemist. De Amerikaan besloot mee te doen aan de Enhanced Games, maar hij zei vooraf wel dat hij dit clean en zonder doping wilde doen.

Of dit waar is, is nog een tweede vraag. Kerley wilde zondagavond in ieder geval het wereldrecord van Usain Bolt op de 100 meter gaan aanvallen. De Jamaicaan liep in 2009 een tijd van 9.58 seconden, maar daar kwam Kerley niet in de buurt. De Amerikaan klokte in zijn finale een tijd van 9.97 seconden. Achteraf zei Kerley dat dit kwam doordat twee valse starts hem uit zijn concentratie haalden. Voor zijn overwinning kreeg de sprinter wel een kleine 215.000 euro op zijn rekening bijgeschreven.

Fred Kerley 🇺🇸 wins the men's 100m at the Enhanced Games in 9.98 seconds (-0.3).



He was significant margin behind Bolt’s world record of 9.58. pic.twitter.com/LVBSrmnJQU — Marley Dickinson (@marleydickinson) May 25, 2026

Een andere bekende deelnemer was zwemmer Ben Proud. Hij pakte op de Olympische Spelen in Parijs nog zilver op de 50 meter vrije slag. Ook hij won een kleine 215.000 euro door zijn overwinning op de 50 meter vlinderslag tijdens de Enhanced Games. Proud zat met zijn tijd van 22.32 seconden nipt boven het wereldrecord en kreeg daardoor dus geen bonus.

Bonus van miljoen voor wereldrecord

Die bonus werd wel verdiend door de Grieke zwemmer Kristian Gkolomeev. Hij deed vier keer mee aan de Olympische Spelen, maar wist daar nooit eremetaal te pakken. Met behulp van doping zwom hij echter een stuk harder, want op de 50 meter vrije slag tikte hij aan na 20,81 seconden. Daarmee was hij 0,07 seconde sneller dan het officiële wereldrecord van Cameron McEvoy. Die blijft overigens wel in de boeken staan, want het wereldrecord van Gkolomeev zal niet erkend worden.

Daar zal de Griek waarschijnlijk maling aan hebben, want hij loopt gigantisch binnen. Zijn wereldrecord levert hem een bonus van liefst één miljoen dollar op en dat komt dus bovenop het bedrag van 250.000 dollar, dat hij kreeg voor zijn overwinning. Vorig jaar zwom Gkolomeev bij hetzelfde evenement in een speciaal pak ook al sneller dan het toenmalige wereldrecord en dat leverde hem destijds net zo'n bonus op. Voor hem hebben de Dopingspelen zijn leven dus flink veranderd.

Kritiek op Enhanced Games

Hoewel Gkolomeev voor het tweede jaar op rij wist uit te blinken, zijn de kijkers niet bepaald positief door het lage aantal wereldrecords. Volgens de kijkers is het duidelijk dat 'doping niet werkt' nu er bijna geen wereldrecords zijn aangescherpt op het evenement. 'Dit slaat helemaal nergens op', zegt één van de supporters via X. 'Doping werkt dus niet', benoemt een andere.

