De Belgische atletiekwereld ondergaat een grote reorganisatie na de enorme rel die ontstond tijdens en na de WK atletiek vorig jaar oktober in Tokio. De Nederlandse ex-atleet Rutger Smith haalde de woede van België op z'n hals door zich te verzetten tegen deelname aan het WK van topatlete Nafissatou Thiam. Nu krijgt die rel een staartje.

Er zijn inmiddels twee rapporten verschenen, waarvan de minister van sport maandag de resultaten en aanbevelingen deelt. Maar Het Laatste Nieuws (HLN) in België heeft de documenten al ingezien en brengt de gevolgen van de rel naar buiten. Smith werd en wordt niet ontslagen, ondanks de enorme kritiek en de roep om zijn hoofd, maar krijgt wel een toezichthouder boven zich. Een zogeheten 'transitiemanager' moet erop toezien dat de top van Atletiek Vlaanderen functioneert en moet gaan snijden in de uitgaven.

Schrappen van persoonlijk budget

De atleten zelf zullen daar volgens de krant ook de dupe van zijn, want zij gaan hun persoonlijke budget verliezen. "Die centen konden ze naar eigen wens inzetten, bijvoorbeeld om eigen stages of materiaal te financieren, of om hun persoonlijke trainer mee te laten reizen naar kampioenschappen. Dat zou nu geschrapt worden. Volgende week krijgen de atleten daarover meer uitleg", schrijft HLN.

Grote rel

De 31-jarige Thiam had de gedragscode van de bond niet ondertekend voor de WK atletiek in Tokio en daar was Smith dusdanig verbolgen over dat hij haar niet in de selectie wilde hebben. Thiam ging toch, deed mee aan de zevenkamp maar gaf door alle heisa na vijf onderdelen op. Het zorgde zelfs voor een parlementair onderzoek in België, waarin Smith wel dingen werden verweten, maar zijn ontslag uitbleef. Met een nieuwe transitiemanager boven hem moet de kou uit de lucht zijn en moeten alle partijen zich weer focussen op presteren.

'Niemand wil een herhaling van het debacle '

Wie de nieuwe transitiemanager moet worden, is nog niet bekend. Maar één ding is volgens HLN duidelijk, met de WK indoor voor de deur. "Niemand wil een herhaling van het debacle in Tokio. De aanloop nu is rustiger verlopen dan afgelopen zomer, ook omdat de atletiekfederatie zonder gedragscode naar de WK indoor gaat. De vorige code is na de WK nietig verklaard en de atletiekfederatie neemt nu z’n tijd om tot een breed gedragen gedragscode te komen, in overleg met advocaten en ook met de atleten zelf. Rutger Smith reist in tegenstelling tot in Tokio ook zelf mee naar de WK indoor om z’n taak als topsportcoördinator uit te voeren."