De ogen in België zijn vanaf woensdag gericht op Rutger Smith, de voormalig Nederlandse kogelstoter. Hij werd het middelpunt van een enorme rel tussen olympisch kampioene Nafi Thiam en de Belgian Athletics. "Ik besef dat er dingen beter moeten."

Meerkamster Thiam heeft een goedgevulde prijzenkast, met drie olympische- en twee wereldtitels. Toch kwam ze er bij de afgelopen WK atletiek in Tokio niet aan te pas. Spanningen rondom haar persoon werden haar teveel. Thiam weigerde in aanloop naar het toernooi een gedragscode te ondertekenen van Belgian Athletics. Ze werd het niet eens over de portretrechten en het feit dat ze een andere kledingsponsor heeft dan de bond.

Thiam mocht niet mee op trainingskamp met de rest van de nationale ploeg. Ook werd een staflid van haar geweigerd in Tokio. Het conflict met Belgian Athletics zorgde ervoor dat Thiam weinig klaarspeelde op de zevenkamp. Ze kon de "donkere wolken" niet afschudden en hield het na vijf onderdelen voor gezien.

'Het was niet handig'

Eenmaal thuis haalde Thiam uit naar Smith. De Nederlander is topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen. In een uitgelekte mail kwam naar buiten dat hij Thiam niet mee wilde nemen naar de WK in Tokio. Dat zorgde voor een grote schok in België en bij Thiam. Smith moest zich verantwoorden in een hoorzitting van de commissie Sport in het Vlaams Parlement.

"Het was een interne mail. Het was niet handig en ik heb er spijt van", was de eerste reactie van Smith, die in 2005 zilver won bij het kogelstoten op de WK in Helsinki. Wel weerlegt hij de kritiek van Thiam dat er sprake is van machtsmisbruik in de Belgische atletiekwereld. "Anders zat ik hier niet. We hebben vertrouwenspersonen en er is vrijheid om over zaken te praten", reageerde de Nederlander.

Vooralsnog houdt Atletiek Vlaanderen het vertrouwen in Smith. Een ontslag is volgens hemzelf dan ook niet aan de orde. "Ik heb zowel intern als extern altijd steun gekregen", aldus de Nederlander. " Natuurlijk besef ik ook dat er dingen beter zullen moeten. Wat als uit de enquête blijkt dat het vertrouwen in mij zoek is? Ik ga niet vooruitlopen op de zaken. Ik voel veel vertrouwen."

Gesprek met Thiam

Wel is hij uit op een gesprek met Thiam. " Ik wil nog eens sterk benadrukken dat ik niets tegen Nafi heb. Ze is een fantastische atlete en ik was erbij tijdens haar grootste prestaties", vertelde Smith. "Maar ik heb een opdracht gekregen vanuit om het bestuur van Belgian Athletics. Die heb ik gevolgd. Ik heb nooit op de persoon Nafi gespeeld. Bij een andere atleet was het hetzelfde verhaal geweest. Alleen is de impact van Nafi natuurlijk anders."

