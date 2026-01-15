Zelfs maanden na de veelbesproken rel rond de Belgische topatlete Nafissatou Thiam is de ophef nog altijd niet gaan liggen. De drievoudig olympisch kampioene meldt via haar management nu dat niet meedoet aan het WK indoor atletiek.

De Belgische atlete Nafissatou Thiam, drievoudig olympisch kampioene op de zevenkamp, zal in maart niet deelnemen aan de WK indooratletiek in Torun (Polen). Haar management liet in een korte mededeling weten dat de 31-jarige Thiam "niet heeft voldaan aan de kwalificatiecriteria".

'Mentaal en fysiek uitgeput'

Thiam deed vorig jaar slechts aan één meerkamp mee en dat was de zevenkamp op de WK atletiek in Tokio. De tweevoudig wereldkampioene haakte na vijf onderdelen af, omdat ze naar eigen zeggen "mentaal en fysiek uitgeput" was. Haar conflict met de Belgische atletiekbond speelde daarin een grote rol.

Enorme rel

Thiam had voor de WK geweigerd de gedragscode van de bond te ondertekenen, omdat ze andere sponsorbelangen had. De Nederlandse technisch directeur Rutger Smith was daarover zo onstemd dat hij de gelauwerde atlete niet wilde meenemen naar de WK in Tokio. Een uitgelekte mail hierover zorgde voor zoveel ophef dat Smith zich in november zelfs moest verantwoorden voor het Belgische parlement. De voormalige kogelstoter en discuswerper betuigde toen spijt over de mail die hij had rondgestuurd.

Topatlete Thiam

De 31-jarige Thiam is drievoudig olympisch kampioen op de zevenkamp, tweevoudig wereldkampioene én driemaal Europees kampioen. In 2023 verbrak ze het wereldrecord punten indoor naar 5055. Toen de rel ontstond kwam de Belgische al snel met een verklaring. Ze moest zich toen erg inhouden om niet in woede uit te barsten. "Ik denk eerst goed na voordat ik wat zeg. Ook al wil ik dolgraag alle details geven, maar ik ben bang dat het van invloed zal zijn op de toekomst." De rest valt hieronder te lezen.