Armand Duplantis gaf het publiek bij de WK atletiek in Tokio precies waarvoor ze maandag gekomen waren. Het Zweedse atletiekfenomeen sprong alweer voor de veertiende keer een wereldrecord bij het polsstokhoogspringen en dat levert hem een krankzinnig bedrag aan prijzengeld op.

Duplantis is al lange tijd oppermachtig bij het polsstokhoogspringen en dus was het voorafgaand aan de WK allang niet meer de vraag of hij wereldkampioen zou worden, maar wel was het spannend of hij met een wereldrecord het goud in de wacht zou slepen.

Dat leek niet te lukken toen hij na twee mislukte pogingen op 6,30 meter bij zijn laatste kans opnieuw de lat raakte. Het hele stadion hield op dat moment de adem in, maar al snel klonk er keihard gejuich toen de lat ondanks flink wat bewegingen toch bleef liggen.

Prijzengeld Duplantis voor wereldrecord

Ook de Zweed ging totaal uit zijn plaat. Hij moet inmiddels er wel aan gewend zijn dat hij het wereldrecord breekt, maar toch deed het wat met hem dat hij als eerste persoon ooit door de magische grens van 6,30 meter ging. Dat komt misschien ook wel doordat hij zich besefte dat er opnieuw een enorme lading geld zijn kant op gaat komen.

Duplantis loopt namelijk helemaal binnen met zijn sprong van 6,30 meter. Niet alleen krijgt hij een flink bedrag voor zijn WK-goud, maar ook ontvangt hij een flinke bonus voor het wereldrecord. Alles bij elkaar levert het hem 170.000 dollar op, dat is omgerekend zo'n 145.000 euro.

De Zweed krijgt 70.000 dollar (60.000 euro) voor de gouden medaille en een bonus van maar liefst 100.000 dollar (85.000 euro) voor het wereldrecord. Mogelijk krijgt hij ook van zijn sponsoren nog een extraatje.

Slim trucje

De Zweed brak in Tokio voor de veertiende keer het wereldrecord en verdiende op die manier dus ook al heel veel geld. Dat buit hij ook uit, want in plaats van dat hij direct voor de hoogst haalbare afstand gaat, verbetert hij het record elke keer met precies één centimeter. Op die manier kan hij het blijven aanscherpen en blijft hij er dus ook elke keer veel geld mee verdienen.