Armand Duplantis is een waar fenomeen in de atletiekwereld. De Zweeds polsstokhoogspringer wist het wereldrecord al dertien(!) keer te verbeteren. En dat levert hem veel, héél veel geld op. Op het WK in Tokio heeft hij zondag opnieuw grote plannen.

Elke keer dat Mondo Duplantis een wereldrecord springt, krijgt hij tussen de 30.000 en 100.000 dollar. Dat rekende Time uit. Precies de reden voor de Zweed om het wereldrecord elke keer maar met één centimeter aan te scherpen. In vijf jaar tijd leverde het trucje hem dus al tonnen op. En dat naast alle sponsorcontracten met onder meer Puma en Red Bull die hij eraan overhield.

Op de Olympische Spelen kreeg hij alle aandacht al op zich gevestigd, door zijn eigen wereldrecord te verbreken. Hij verlegde de lat naar 6,25 meter. Enkele weken later scherpte hij dat record aan tot 6.26 meter en inmiddels staat het op 6.29.

'Dat is wat ik wil'

In Tokio kreeg Duplantis de vraag of hij de 6,30 meter zou proberen te springen - opnieuw een centimeter hoger dan zijn huidige record van vorige maand in Boedapest - zei hij: "Dat is wat ik wil doen. Ik heb het gevoel dat het mogelijk is... Ik heb het gevoel dat het in de planning zit." De finale wordt maandagmiddag afgewerkt.

Stokoud wereldrecord

De 24-jarige Duplantis speelt met de wetten van het polsstokhoogspringen. Voor zijn komst op het toneel, stond het record op naam van Sergej Boebka. En de Oekraïner sprong dat record in 1994. Bijna dertig jaar kwam er niemand in de buurt van het record van Boebka, die het trucje van Duplantis zelf ook al toepaste. Tussen 1984 en 1994 verbeterde hij het wereldrecord maar liefst veertien keer. Elf keer daarvan deed hij dat met één centimeter.

Duplantis is een zoon van een Amerikaanse vader, die ook polsstokhoogspringer was. Zijn Zweedse moeder was een zevenkampster. Al vroeg in zijn carrière besloot Duplantis voor Zweden uit te komen. Op de Spelen maakte zijn vriendin Desiré Inglander grote indruk door vanaf de tribune het succes van haar vriend mee te vieren. Inmiddels zijn de twee verloofd.