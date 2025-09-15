De Zweedse polsstokhoogspringer Armand ‘Mondo’ Duplantis krijgt tijdens het WK atletiek in Tokio opnieuw de kans om zijn eigen wereldrecord te verbeteren. Volgens voormalig tophockeysters en atletiekliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As doet hij dat op een wel heel slimme manier, zo vertellen ze in de Sportnieuws.nl-podcast.

“Allemaal voor de buis, want onze Armand Duplantis kan weer een record springen”, begint tweevoudig olympisch kampioene Hoog. “Die man doet dat zo slim. Hij springt elke keer nét een centimetertje hoger. Niet meteen vijf centimeter, maar telkens één centimeter. Daardoor verbreekt hij steeds weer zijn record, komt hij in het nieuws en krijgt hij een bonus van zijn sponsors en van zijn land. Hij verdient daar ongelooflijk veel geld mee.”

Enorme bak geld

“85.000 euro dit keer! Ongelofelijk”, reageert Van As verbaasd over de recordbonus op het WK. Hoog gaat verder: “Als hij dus tijdens het WK weer een centimeter hoger springt, komt hij overal in het nieuws en in beeld. Super slim.”

Van As vraagt zich hardop af: “Kun je die regel niet aanpassen als bond? Dat je niet elke keer zoveel geld krijgt?” Waarop Hoog zegt: “Hij krijgt natuurlijk ook van andere partijen geld.” Van As concludeert: “Hij buit het natuurlijk helemaal uit.”

Dan stelt ze de vraag: “Zou hij, als hij echt alles geeft, niet gewoon drie centimeter hoger kunnen springen?” Hoog twijfelt: “Drie is wel veel. Maar ik vind hem zo gehaaid hierin. Hij meet dit perfect uit. Hij heeft zijn record al dertien keer verbeterd. Dat had ook in drie keer gekund, maar hij kiest bewust voor stapjes. Heel slim.”

Finale in Tokio

Maandagmiddag 15 september staat Duplantis opnieuw in de finale van het WK. Daar gaat hij proberen zijn wereldrecord van 6,29 meter aan te scherpen naar 6,30 meter. Ook Nederlander Menno Vloon staat in de finale. Hij hoopt zich te voegen bij de zogeheten ‘zesmeterclub’, waar tot nu toe slechts 29 atleten in slaagden. Zijn persoonlijk record is 5,96 meter.

Beluister de podcast

