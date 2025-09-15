Polsstoksensatie Armand Duplantis heeft opnieuw de atletiekwereld versteld doen staan. Het Zweedse fenomeen pakte bij de WK atletiek zijn derde wereldtitel op rij door voor de veertiende keer in zijn loopbaan een wereldrecord te springen. Duplantis ging daarbij over een magische grens en verdient ook nog een hele mooie bonus. Nederlander Menno Vloon eindigde in de finale als zevende.

De Zweed verhoogt continu het wereldrecord met één centimeter, omdat dat hem telkens een nieuw geldbedrag oplevert. Duplantis is sinds 2020 al de wereldrecordhouder. Vorige maand verbeterde hij zijn eigen hoogte nog door 6,29 meter te springen. In Tokio was hij opnieuw oppermachtig en toen hij het goud eenmaal binnen had, besloot hij de fans nog een toegift te geven door als eerste persoon ooit de barrière van 6,30 meter te slechten.

Die hoogte leek zelfs voor een fenomeen als Duplantis teveel van het goede, want bij de eerste twee pogingen ging het fout. Bij zijn allerlaatste kans raakte hij de lat. Die bewoog flink en leek er vanaf te gaan vallen, maar bleef uiteindelijk tot ieders verbazing gewoon liggen. Het publiek ging daarop helemaal los en ook bij Duplantis was de vreugde enorm. Hij schreeuwde het uit en rende naar de tribunes om zijn wereldrecord op traditionele wijze te vieren.

Duplantis ging de hele wereld over toen hij vorig jaar na zijn wereldrecord op de Olympische Spelen in Parijs naar zijn vriendin Desire Inglander rende en haar een dikke zoen op de mond gaf. Dat is inmiddels een traditie en ook in Tokio duurde het niet lang voordat hij zijn inmiddels verloofde had gevonden.

Vloon kan niet meedoen om medailles

Menno Vloon hoopte op één van de andere medailles, maar dat zat er niet in. Emmanouil Karalis pakte het zilver met een sprong van 6,00 meter en Kurtis Marschall greep met 5,95 meter het brons. Vloon kwam al vroeg in de wedstrijd in de problemen door zowel op 5,75 meter en 5,85 meter pas in zijn derde poging toe te slaan. Hij ging vervolgens ook over 5,90 meter, maar de grens van zes meter bleek uiteindelijk te hoog gegrepen. Vloon eindigde uiteindelijk als zevende.

'Gehaaide' Duplantis

Duplantis verdient met zijn wereldrecord ook nog eens 100.000 dollar als bonus. Omgerekend is dat zo'n 85.000 euro. Het is voor Duplantis dus alweer de veertiende keer dat hij het wereldrecord breekt en alles bij elkaar heeft hem dat dus ook flink wat opgeleverd.

Olympisch hockeykampioene Ellen Hoog is onder de indruk van Mondo Duplantis, zegt ze in de Sportnieuws.nl-podcast EN door met Ellen & Naomi: “Die man doet dat zo slim. Hij springt elke keer nét een centimetertje hoger. Niet meteen vijf centimeter, maar telkens één centimeter. Daardoor verbreekt hij steeds weer zijn record, komt hij in het nieuws en krijgt hij een bonus van zijn sponsors en van zijn land. Hij verdient daar ongelooflijk veel geld mee.”