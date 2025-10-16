Femke Bol maakte onlangs bekend een nieuwe stap in haar atletiekleven te zetten. De topatlete neemt afscheid van de 400 meter horden en gaat proberen de wereld te veroveren op de 800 meter. Waar ze jarenlang Sydney McLaughlin-Levrone als grote rivale had, wordt dat nu waarschijnlijk de Britse Keely Hodgkinson (23). Wat weten we over de populaire olympisch kampioene die uitkijkt naar haar strijd met Bol?

Toen Bol bekendmaakte de 400 meter horden te verruilen voor de 800 meter, was Hodgkinson een van de eerste atleten die reageerde. Ze vertelde zelfs dat Bol haar voor het wereldkundig werd zelfs een berichtje had gestuurd om de Britse op de hoogte te stellen. "We zijn al lange tijd vrienden en dat waardeer ik heel erg."

Dat Hodgkinson nu niet alleen vrienden is met Bol maar ook concurrenten, vindt ze 'dapper en moedig' van de Nederlandse. Zeker omdat Bol eigenlijk geen ervaring heeft op de 800 meter. Dat kunnen we van Hodgkinson wel zeggen. Ze brak al als piepjonge tiener door op het mondiale podium, toen ze in 2021 op 19-jarige leeftijd stuntte met olympisch zilver. Er volgden meerdere Europese titels en WK-medailles, maar haar grootste succes boekte ze vorig jaar in Parijs.

Goud op Olympische Spelen

Haar ster was toen al rijzende, maar tijdens de Olympische Spelen in Frankrijk werd ze écht een van de grote atletieksterren van dit moment. Hodgkinson won haar eerste olympische titel op de 800 meter. Het leverde haar niet alleen een gouden medaille op, maar ook enorm veel aandacht. Zo werd ze ten koste van onder anderen darter Luke Littler verkozen tot Personality of the Year bij de BBC en kreeg ze een huldiging bij haar favoriete voetbalploeg Manchester United. Daarnaast duikt ze ook veelvuldig op bij grote evenementen, waar ze vaak foto's van deelt op haar sociale media. Dat doet ze ook op YouTube, waar ze geregeld vlogt en zo een uniek inkijkje achter de schermen geeft.

Operatie op 13-jarige leeftijd

Al jarenlang is ze dus uitermate succesvol als atlete. En dat terwijl het helemaal niet zo vanzelfsprekend was dat ze de wereldtop zou bereiken. Op 13-jarige leeftijd moest ze een operatie ondergaan vanwege een tumor in haar lichaam. Dat moest rondom haar oor worden verwijderd, anders had het misschien verregaande gevolgen voor de rest van haar leven. De operatie slaagde, al hield Hodgkinson aan het kwaaltje wel gehoorverlies over. Als ze de tumor had laten zitten, had ze in het slechtste geval een aangezichtsverlamming kunnen krijgen.

Zelf zei ze er in 2024 tegen Sky Sports het volgende over. "Dat was best eng voor een 13-jarig meisje om te bedenken dat zoiets kon gebeuren. Ze probeerden de botten te redden, maar die waren toch al verbrijzeld. Dat bleek de reden te zijn waarom ik als kind zoveel gehoorproblemen had."

Dreun in liefdesleven

Uiteindelijk kwam het sportief gezien allemaal goed. Haar populariteit na haar gouden olympische race nam door alle successen alleen maar toe, maar er volgden na de Spelen zware maanden voor Hodgkinson. Ze kampte met vervelende blessures en kwam nauwelijks in actie. Sportief ging het een tijdje minder, terwijl er eerder in haar jaar ook lastig privénieuws naar buiten kwam. Jarenlang was Hodgkinson verliefd op een andere atleet, maar begin 2024 liep de relatie spaak.

"Hij woonde een tijdje in Texas, toen in Italië en toen in Londen", zo verklaarde ze in het najaar van 2024 aan The Sunday Times. "Er was altijd een enorme afstand tussen ons. Omdat ik doe wat ik doe en dat op één zet, konden we elkaar soms weken of zelfs maanden niet zien." Ze gaf ook aan niet écht geïnteresseerd te zijn in een nieuwe geliefde. Voor een nieuwe partner heeft ze wel een tip. "Ik heb nog nooit op apps gezeten. Ik vind het leuk om mensen in het echt te ontmoeten."

Uiteindelijk besloot Hodgkinson haar seizoen met een bronzen medaille bij de 800 meter op de WK in Tokio. Een prima resultaat na een zeer moeizaam atletiekjaar waar ze veel tranen moest laten. Met nog flink wat jaren voor de boeg kan de populaire atlete nog vele prijzen toevoegen aan haar palmares. Al moet ze dus rekening houden met Bol als nieuwe concurrente. Hodgkinson is er klaar voor. "Ik kan eerlijk gezegd niet wachten om samen met haar aan de start te staan."