Nu Femke Bol is geswitcht van de 400 meter horden naar de 800 meter, zal ze voortaan de strijd aangaan met Britse topatlete Keely Hodgkinson. Zij heeft een pijnlijk jaar achter de rug met veel tranen. Maar met een spiritueel inzicht, slaat ze zich door de tegenslagen heen.

De 23-jarige heeft nogal wat te verduren gehad de afgelopen tijd, waaronder een hamstringblessure. "Het was een van de meest krankzinnige jaren in mijn leven. Zowel op de atletiekbaan als daarbuiten", vertelt ze aan The Mirror.

Maar daardoor heeft Hodgkinson juist veel geleerd over zichzelf. "Ik voel me een ander persoon. Ook al heb ik zoveel moeten doorstaan. Ik heb veel gehuild dit jaar, maar ook veel gelachen." Ze liet zich niet uit het veld slaan, maar probeerde positief naar het leven te blijven kijken.

Karaokebar

Bijvoorbeeld na haar teleurstellende prestatie op de WK in Tokio. Daar pakte ze het brons, terwijl ze vorig jaar op de Spelen in Parijs nog olympisch kampioen werd op de 800 meter. Ze besluit niet te treuren, maar lol te maken met haar familie en vrienden. Samen met hen bezocht ze een karaokebar in de Japanse stad.

Spiritueel

"Ik was heel teleurgesteld en wilde huilen. Maar ik dacht ook, het is nu voorbij." De atlete kreeg dit jaar een spiritueel inzicht en gelooft dat alles is voorbestemd. "Daarom stress ik niet meer over wat er gaat gebeuren. Dat staat toch al vast."

"Alles gebeurt met een reden", vervolgt ze. "Ik heb mijn les geleerd en na alle tegenslagen heb ik me gerealiseerd hoe sterk ik ben." De pijn helpt haar om beter te worden, zowel fysiek als mentaal. "Hoe meer pijn ik mezelf laat voelen, hoe makkelijker het wordt tijdens een wedstrijd. Mijn benen branden en mijn hoofd draait", zegt ze over haar gevoelens na een race. "Ik kan een paar uur niets meer zien. Ik haat het als ik me ziek voel. Dan moet ik meteen huilen."